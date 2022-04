Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a befektetők napirendre térjenek az Ukrajna elleni orosz agresszió felett. A Bank of America áprilisi felmérésének adatai szerint a megkérdezett 329, összesen 929 milliárd dollár befektetéséért felelős portfólió menedzser válaszai alapján a globális tőkepiacokat jobban fenyegeti a recesszió, a túlságosan szigorú jegybankok és az infláció. A háborúz már csak a megkérdezettek 16 százaléka látta a legnagyobb kockázatnak, míg márciusban még a többség szerint ez volt az első számú veszélyforrás.

A recessziótól viszont tényleg nagyon tartanak a szakemberek, összesen nettó 71 százalékuk gondolja úgy, hogy a következő 12 hónapban jelentősen lassulni fog a globális gazdaság növekedése. Ilyen mértékű borúlátásra a felmérés lassan 25 éves történetében még nem volt példa, még a 2008-2009-es globális pénzügyi válság legsötétebb óráiban is valamivel optimistább volt a hangulat.

Utoljára a Covid-esés idején volt ilyen a hangulat



A Bank of America elemzői által a felmérés adataiból számolt FMS Pénzügyi Stabilitási Kockázatindex értéke olyan mélyre süllyedt, mint amire a globális pénzügyi válság, vagy a Covid-19-es járvány okozta zuhanást legsötétebb időszakában volt példa. Ez azt jelenti, hogy a befektetők a piacokat fenyegető kockázatokat legalább akkorának látják, mint az említett két időszakban. Ezzel viszont koránt sincs szinkronban az, hogy az S&P 500-as részvényindex eddig csak alig 10 százalékot veszített értékéből év eleji csúcsa óta. A befektetési bank szakértői szerint ez arra utal, hogy további részvényárfolyamok várhatóan esni fognak.

De nem csak ez utal arra, hogy a befektetési szakértők alacsony növekedéssel és magas inflációval jellemzett időszakra számítanak a globális gazdaságban. A stagflációt várok aránya is olyan magasra, 66 százalékra ugrott, amit utoljára 2008 augusztusában lehetett tapasztalni.

A többség, 51 százalék most már azt várja, hogy az infláció tartós lesz és nagyon kevesen hiszik csak azt, hogy a Federal Reserve kamatemelési ciklusa már idén év végére befejeződne. A legtöbben most arra tippelnek, hogy az a jövő év első felében fog csak véget érni, de sokan várják, azt is, hogy tovább tart a folyamat.

Majd megment a Fed

A portfóliók pozicionáltsága is jól tükrözi a szakértők véleményét. A magas infláció elvileg a nyersanyagárak és az ingatlanok áremelkedését is magával kellene hozza, így nem csoda, hogy a többség az előírtnál többet tart árupiaci termékekből és az ingatlanbefektetési társaságok részvényeiből. Jelentősen alul vannak viszont súlyozva a portfóliókban az eurózónában aktív, az iparvállalatok és a feltörekvő piaci cégek részvényei. Úgy látják ugyanakkor, hogy a piacon a legzsúfoltabb pozíciók a nyersanyagok, azon belül is az olaj vétele, illetve az amerikai államkötvények shortolása, tehát azt gondolják, hogy ez az a két pozíció, amelyet jelenleg a legnagyobb tétben játszanak meg a piaci szereplők.

A megkérdezettek többsége szerint azonban jelenleg is él a több mint egy évtizede életben lévő "Fed-put". Ez azt jelenti, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet véleményük szerint változtatna hozzáállásán a monetáris szigorítás kérdésében, ha túlzottan esnének a részvényárfolyamok. A válaszok átlaga alapján 3637 pontnál van a kritikus érték az S&P 500-as indexben, de ami ennél is fontosabb, az alapkezelők mindössze 15 százaléka gondolja azt, hogy a Fed hagyná 3500 pont alá süllyedni az S&P 500-as részvényindex értékét, mielőtt mentőövet dobna a befektetőknek.