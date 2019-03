Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt most hosszú időre eldőlhet, merre tovább

Az S&P 500-as index mellé a DAX is felzárkózott a hét elejére, most már a német mutató is olyan árszinten jár ahol eldőlhet: durva lejtmenet vár még ránk, vagy fellélegezhetünk a tavalyi nagy esések után.

Az S&P 500-as index mellett a napokban a DAX is felzárkózott azon nagy indexek sorába, amelyek sorsdöntő szintre érkeztek el az év eleje óta tartó emelkedés során. Ezeken az árszinteken dőlhet el, hogy valóban véget ért-e a fejlett piacokon a tavalyi év utolsó hónapjaiban végigsöprő eladási hullám.

Az S&P 500-as indexnél a mostani, 2800 pont körüli ártartomány különös jelentőséggel bír. Tavaly összesen háromszor futott neki ennek a szintnek az S&P 500-as mutató, majd miután nyáron áttörte felfelé, kétszer is sikeresen megállította az index esését, majd az őszi áresések során háromszor is meggátolta, hogy az index magasabbra jusson.

Már csak ez kiemelt ellenállássá tehetné ezt a szintet a technikai elemzés szabályai szerint, de más okból is különös jelentőséggel bír. Ez volt ugyanis az az utolsó pont, ahonnan az esés során az S&P 500-as index új, mélyebb mélypontra zuhant. Tehát ennek a szintnek a szignifikáns (3 vagy 5 százalékkal történő) áttörése jelenthetné azt, hogy megfordult a medvepiaci trend az amerikai tőzsdéken és ismét az emelkedő trend válik uralkodóvá.

Azt, hogy a mostani fejlemények különösen fontosak. erősíti, hogy az amerikai index hosszabb távú oszcillátora az úgynevezett "mega-túlvettség" határát súrolják. Ilyen helyzet pedig rendszerint bikapiacon szokott kialakulni, ha medvepiac van, akkor ennél nagyobb már nem lesz a túlvettség.

Míg az S&P 500-as index október elejétől a december végi mélypontig bemutatott esése minimálisan lépte csak át a 20 százalékos mértéket (ezzel elérte a hivatalosan medvepiacnak nevezett szintet), addig a DAX index tavalyi szenvedése ennél jóval masszívabb volt. A német tőzsdeindex vesztesége tavaly januári csúcsához képest a mélyponton a 24 százalékot is meghaladta ( s ezzel közel teljesítette a korábbi fej-vállak alakzatból számolt célját az esésben).

Most a DAX az S&P-hez hasonlóan olyan korábbi csúcsot tesztel, ahonnan korábban mélyebb mélypontra esett az értéke. Akárcsak a másik indexnél, itt is ennek a szintnek az áttörése jelentené a pozitív fordulatot a lefelé tartó trendben. A technikai elemzés hüvelykujjszabálya szerint azonban egy trend folytatódására kell számítani, amíg a trend meg nem fordul. Ez praktikusan annyit tesz, hogy e szabály alapján az indexek lefordulására kell számítani.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!