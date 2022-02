A Nasdaq Inc. és az Intercontinental Exchange Inc. átmenetileg leállította a tőzsdéiken jegyzett oroszországi székhelyű vállalatok részvényeinek kereskedését - írja a Reuters.

A Nasdaqon jegyzett részvények közül a Nexters Inc , a HeadHunterGroup PLC (HHR.O), az Ozon Holdings PLC (OZON.O), a Qiwi PLC (QIWI.O) és a Yandex (YNDX.O) részvényeit állították le. A New York-i tőzsdén is jegyzett részvények közül a Cian PLC (CIAN.N), a Mechel PAO és a Mobile TeleSystems PAO állt le.

A Depository Trust and Clearing Corporation szinte az összes amerikai értékpapír-tranzakciót feldolgozó szervezet szintén közölte, hogy az orosz szankcióknak a pénzügyi rendszerre gyakorolt hatása súlyosan érintik Oroszországot, a napokban ráadásul akár további szankciók is várhatók.

Ahogy arról a Napi. hu is beszámolt, szombaton késő este megszületett a döntés az Oroszország elleni eddigi legkeményebb szankcióról. Kizártak több orosz bankot a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaságból (SWIFT), azaz a nemzetközi bankközi elszámolási rendszerből.

