A brent típusú kőolaj hordónkénti árfolyama hatalmasat, 12 százalékot zuhant szerda este és hordónként 112 dollár körül stabilizálódott miután 105 dolláron is járt. Hétfőn még a 140 dollárt súrolta a kurzus, akkor az orosz olajra kivetendő amerikai szankciók miatt sokan attól féltek, hogy a tilalomhoz több más ország is csatlakozik majd. Kedden, amikor Joe Biden amerikai elnök bejelentette a tilalmat, már lefelé tartott az árfolyam.

A keddi csökkenést sokan azzal magyarázták, hogy megnőtt a remény az orosz-ukrán konfliktus diplomáciai rendezésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnapi interjújában megerősítette, kész a kompromisszumra a háború befejezése érdekében, s az orosz diplomácia egyik vezetője, a Maria Zakharova is az Ukrajnával folytatott tárgyalások előrehaladásáról számolt be. Egy esetleges megállapodás a piac reményei szerint enyhíthetné az Oroszországra kirótt szankciókat is.

Kulcsfontosságú interjú

Az igazi nagy esést azonban az indította el a piacon, hogy az Egyesült Arab Emirátusok washingtoni nagykövete, Yousef al-Otaiba a Financial Times-nak azt nyilatkozta, készek az olajkitermelés növelésére és arra bátorítják meg a többi OPEC-tagországot, vizsgálják meg a magasabb kitermelési szintek lehetőségét.

A nyilatkozat válasz volt arra a kérésre, amelyet Joe Biden amerikai elnök tett a nagy olajországok felé a termelés növelésére az piacon tapasztalható feszültségek enyhítésére. Antony Blinken amerikai külügyminiszter üdvözölte a bejelentést, mondván, a magasabb kitermelés egy komoly lépést jelent az energiapiacok stabilizálásának irányába, s megerősíti, hogy van elegendő kínálat a a világpiacon energiahordozókból.

Az OPEC-országok jelenleg a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy pótolni tudják azt a kiesést a kínálatban, amelyet az oroszok elleni szankciók, illetve a nagy olajcégek Oroszország elhagyásáról szóló döntései okoztak.

800 ezer hordó

Robert Yawger, a Mizuho Securities határidős energiakereskedési vezetője az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, az Emritások akár napi 800 ezer hordóval is tudja növelni kitermelését. Eközben Szaúd-Arábia amellett, hogy felszabadít készleteiből képes napi 2 millió hordóvel emelni a felhozatalt - írja a Les Echos. Ugyanakkor nem biztos, hogy az Emirátusok javaslata nagyon lelkes fogadtatásra lel az OPEC körében. Az iraki olajminiszter, Ihsan Abdul Jabbar Ismael egy houstoni konferencián kijelentette, ők nem tapasztalták hogy a globális piacon pótlólagos kereslet jelentkezne, s ezért nem látják sürgősnek a kitermelés növelését. Ugyanakkor úgy vélte, az extra kínálat káros hatásokkal járna a piacon. Az elemzők emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a kitermelés növeléséről szóló döntéseket az OPEC-nél felső szinten hozzák meg, s ezeket a döntéseket viszont rendszerint egyeztetik Oroszországgal is.

