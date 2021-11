A globális olajipar lassú reagálása a 2021-ben megugró keresletre hozzájárult az energiaköltségek emelkedéséhez és az inflációs nyomáshoz világszerte. Ahogy a gazdaság talpra állt, és a lakosság újra megkezdte a közúti, vasúti és légi közlekedést, a globális olajkereslet majdnem visszaállt a járvány előtti szintre. Csak közben a kínálat nem állt helyre ilyen gyorsan: így a kereslet kielégítése érdekében az ipar a raktárakban tárolt olajat égeti el.

Az irányadó olajárak többéves csúcsra, hordónként 86 dollár fölé emelkedtek, és egyes közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a nyersolaj ára meghaladhatja a 100 dollárt hordónként, ami veszélyezteti a fellendülést. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásai szerint a nagyjából napi 100 millió hordós (bpd) piac a jövő év első negyedévében többletbe fordul, és a kínálat 1,1 millió bpd-vel meghaladja a keresletet, ami némiképp visszavehet majd az árakból. Ez a túlkínálat a második negyedévben 2,2 millió hordó/napra emelkedhet - áll az energiaügyi megfigyelő szervezet előrejelzésében a Reuters szerint.

Viszont közel sem biztos, hogy ezek a jóslatok nem túlzott optimizmust tükröznek: bár papíron az olajországok (OPEC) és szövetségeseik havonta 400 000 bpd/nap mennyiséggel növelnék a kitermelésüket, de több jel is arra utal, hogy ez nem történik majd meg. Az OPEC+ csoport folyamatosan próbálja feloldani a világjárvány idején az olajkereslet beszakadása miatt bevezetett korlátozásokat, a termelés nem tud lépést tartani a vállalásokkal.

Az IEA kedden közölt havi jelentése azt mutatta, hogy az OPEC+ messze nem jutott el az eddig kitűzött célok közelébe: szeptemberben és októberben napi 700 000 hordóval (bpd) kevesebbet termelt, mint a tervekben szerepelt. Ez nagyrészt a vezető afrikai termelőknek, Nigériának és Angolának köszönhető, akiknek karbantartási és beruházási problémái valószínűleg jövőre is nyomasztani fogják a termelést.

Ha ez az alultermelés folytatódik, az első negyedévben a többlet nagy része elfogyhat (vagy meg sem jelenhet a piacon), és hosszabb ideig keresleti piac maradhat. Az IEA a 2022-es átlagárra vonatkozó előrejelzését hordónként 79,40 dollárra emelte, még akkor is, ha a nagyobb kínálat némi enyhülést hozna.

A Trafigura nyersanyagkereskedelmi óriás kedden "nagyon-nagyon szűk olajpiacra" figyelmeztetett, mivel a csökkenő termelési beruházások - részben a környezetbarátabb energiaforrásokra való átállás miatt - tovább növelik az árnyomást. Az Egyesült Államok és más nagy energiafogyasztók arra kérték az OPEC+-t, hogy gyorsabban növelje a kitermelést, de a csoport elutasította ezt, mivel attól tartanak, hogy a koronavírus őszi-téli fellángolása ismét csökkentheti a keresletet, ha gyárleállások és karantszabályozások lesznek az északi féltekén.

A piac most az amerikai palaolaj-iparra figyel, amely az elmúlt évtizedben az OPEC-en kívüli termelésnövekedés nagy részét biztosította.

"Van egy elem, ahol valószínűleg tovább lehetne növelni a kapacitást, ez pedig a pala az Egyesült Államokban" - mondta Marco Dunand, a Mercuria Energy Trading kereskedőcég vezérigazgatója a Reuters Commodity Trading Summiton. Az IEA 2022 második negyedévében az amerikai nyersolaj- és földgáz-folyadék (NGL) termelés masszív, 480 000 bpd-es növekedésére számít, 2022 egészére pedig 1,1 millió bpd-vel.

Az Egyesült Államok Energia Információs Hivatalának rövid távú várakozásai alacsonyabbak, a második negyedévben a teljes nyersolaj- és NGL-kibocsátás 220 000 bpd-vel fog emelkedni. Az EIA úgy látja, hogy az amerikai termelés 2022 második felében felgyorsul, és az egész évre 1,25 millió bpd nyersolaj és NGLs termelésnövekedést jelent.

A palaolajtermelők azonban lassabban reagáltak, mint a korábbi áremelkedések során. A befektetők és a részvényesek nagyobb tőkefegyelmet követeltek az iparágtól, mint a korábbi áremelkedési ciklusokban, és büntetik a kapacitásba beruházó cégeket, és jutalmazzák azokat, amelyek osztalékot fizetnek és csökkentik az adósságállományukat

"A Brent hordónként 83 dollárnál tart, és nem látunk nagy emelkedést a kitermelésbe vont fúrótornyok számában" - mondta Jeffrey Currie, a Goldman Sachs globális árutermék-kutatási vezetője a Reutersnek.

A palatársaságok munkaerő- és eszközhiánnyal küzdenek, míg mások szerint a kereslet még mindig túl bizonytalan ahhoz, hogy növeljék a termelést, miközben az iparág kilábal a világjárvány okozta recesszióból.

"Még mindig elég törékeny a helyzet" - mondta William Berry, a Continental Resources vezérigazgatója egy nemrégiben tartott eredménybeszámolóban. "Nem hiszem, hogy bárkinek is helyénvaló lenne az iparágban túltermelni ezt a potenciálisan törékeny, túlkínálatban lévő piacot" - magyarázta a szakértő.

Mindez azt jelzi, hogy várhatóan a 70-85 dolláros ársávban maradt a Brent hordónkénti ára. Kifejezetten rossz hír ez az olyan benzinkúthálózatoknak, amelyek árrése eddig is kitett volt a világpiaci áraknak. A kisebb, független kutak kifejezetten nehezen léphetnek. Más elemzők szerint 100 dolláros szintre is érhet a Brent hordónkénti ára.

Főleg az olyan országokban, mint Magyarország: a kormány hétfőtől 480 forintos üzemanyagár fixálást vezetett be a 95-ös benzinre és a nem prémium dízelre. A független kutak így most aggódhatnak, hogy akár 2022 második negyedévéig maradnak az olajárak, miközben az ársapka februárig biztosan marad, de ha továbbra is drágák lennének az üzemanyagok, akkor az Orbán Viktor féle kabinet a befagyasztás meghosszabbításáról dönthet. Ezt már a kisebb független - nem nagy olajtársaságokhoz tartozó - kutak nehezen finanszírozhatják. Van elemző, aki arra számít, hogy a választásokig maradhatnak a befagyasztott üzemanyagárak.