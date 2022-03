Számos világmárka szünetelti vagy felfüggesztette szállítását és értékesítését Oroszországban, miután február 24-én Vlagyimir Putyin orosz elnök háborút indított Ukrajna ellen. A Zara, a Nike, az LVMH vagy az Ikea is felhagyott az orosz tevékenységével, valamint a globális pénzügyi szankciók is milliókat érintenek, de ez idáig úgy tűnt, hogy a vagyonosabb réteget még nem döntötték le a lábáról a Nyugat szankciói.

Egyetlen kivétel talán mégis akad: a világ legnagyobb gyémántgyártójával, az Alrosával és vezérigazgatójával, Szergej Ivanovval szembeni intézkedéseket súlyosnak és példátlannak minősítette Joe Biden amerikai elnök, miután a vállalat pénzügyi kapcsolatainak korlátozásáról döntött.

Az Alrosa a világ nyersgyémánt-kitermelésének mintegy 30 százalékát fedi le, tavaly több mint 32 millió karátot bányásztak és 4 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak le. Termékeiket olyan nagy nyugati ékszeripari vállalatok vásárolják, mint a Tiffany&Co. vagy a Signet Jewelers vagy a kínai Chow Sang - írja a Business Insider.

Az orosz gyémántok elleni szankciók most a gyémántkereskedelmet, azon belül a pénzügyi tranzakciókat (hitelnyújtás, hitelgarancia) célozták meg és ez megrázhatja a nagyvállalatokat is. Ugyanakkor a nyugati vállalatok továbbra is vásárolhatnak az Alrosától, sőt a Gyémánt Világtanács szerint mivel a felvásárlás továbbra is legális, az USA bejelentése nem tesz "nagy kárt" a vállalat életében.

Bizonytalan a szankciók hatásai

A globális ékszeripar azonban hamar megérezheti ennek hatását: először is, az orosz bankok elleni szankciók megnehezítik a gyémántok beszerzését az országból, másrészről egyre többen jelezték már, hogy több hetes akár hónapos csúszással érkezhetnek a szállítmányok, amely idővel a kiskereskedőket is sújthatja. Az is igaz viszont, hogy a legtöbb márkának 4-5 hónapra elegendő készlet áll rendelkezésére - mondta a lapnak Paul Zimnisky gyémántpiaci elemző.

Technikailag ugyan lehet üzletet kötni, de a SWIFT-rendszert érő szankciók nagy zavart okozhatnak szerinte a pénzügyi tranzakciók során. A szankciókon túl azonban a humanitárius válsággal kapcsolatos aggodalmak is felmerülnek, valamint az, hogy a vásárlók etikusnak érzik-e, hogy orosz gyémántokat vásárolnak.

Az Alrosa egyébként etikai szempontból annak az iparágnak az élvonalában áll, amely a mai napig nem tudta levetkőzni magáról a "véres gyémánt" kifejezést. A dolgozói szakszervezetek részesedéssel és az átlagnál magasabb fizetést kapnak és a gyémántok nyomon követésére szolgáló rendszerek folyamatos fejlesztésén is dolgozik - írja a portál.

Utóbbi égető kérdésnek számított az elmúlt években: olyan márkák, mint a Tiffany&Co. csak 2019-ben vezette be a gyémántok nyomon követésének lehetőségét. A 0,8 karátos vagy annál nagyobb köveket a származási országgal és az elkészítés folyamatának lényeges információival látnak el. Ez megnyugvást adott a vásárlóknak, az "orosz címke" azonban ismét visszavetheti a küzdelmüket.

Mindeközben a gyémánt és az arany ára az egekbe szökött: a gyémánt ára tavaly 21 százalékkal emelkedett, az ágazat forgalma pedig az előző évihez képest 29 százalékkal 84 milliárd dollárra nőtt, az arany ára unciánként 1,6 százalékkal (31,50 dollárral) 1998 dollárra emelkedett.

Pillangóhatás

Az Alrosát érő szankciók nemcsak a társaságot, de rajta keresztül több orosz oligarchának és magának a kormánynak is nagy pofont jelent: az orosz kormánynak például 33 százalékos részesedése van a vállalatban.

Az orosz légtérzár vagy az oroszországi bankokat sújtó szankciók azonban olyan "apróbb" folyamatokba is beleszólhatnak, amelyre elsősorban nem gondolnának - fogalmaz a lap. A világ minden tájáról napi szinten érkeznek Moszkvába szakértők és befektetők, hogy megvizsgálják és felvásárolják a nyers drágaköveket, ezek a folyamatok azonban már most megakadtak.

Az ékszeripari vállalatok ezért akkor tudják megkerülni a szankciókat, ha olyan országok partnereivel dolgoznak együtt, amelyek nem léptek fel az országgal szemben, például India vagy Izrael.

A legnagyobb hatással az iparágra végül az lesz, amikor a fogyasztók tiltakozásul vonakodni fognak az orosz gyémántok vásárlásától. Ez azért probléma, mert nagyon sok ékszerész készlete orosz gyémántból áll, és a gyémántfogyasztók háromnegyede nyugatról és Japánból származik, tehát itt jelentős következményekkel kell számolni - írja a lap.

A múlt héten a Jewelers of Amerikai kereskedelmi szövetség az egész iparágat felszólította arra, hogy a jogi kockázatokat és az etikai, valamint hírnévbeli problémák miatt hagyjanak fel az orosz és a fehérorosz eredetű nemesfémek és drágakövek vásárlásával és értékesítésével. Az Alrosa válaszul szűkszavúan annyit közölt, hogy mindent megtesznek, hogy enyhítsék a vásárlókra gyakorolt esetleges negatív hatásokat.

A Brilliant Earth, az e-kereskedelmi gyémántóriás február 26-án a Twitteren jelentette be, hogy az összes orosz gyémántját kivonja a weboldaláról. Eddig ez az egyetlen ékszeripari vállalat, amely ilyen lépéseket tett.

