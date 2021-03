Összeomlóban a Tesla

Hatalmasat esett a Tesla árfolyama az elmúlt hetekben, sok negatív dolog jött össze a tavalyi év egyik kedvenc részvényének. A korrekció ugyanakkor természetesnek is tekinthető, de még van tere lefelé az árfolyamnak.

Pénteken hatalmasat a Tesla részvények árfolyama az amerikai kereskedésben. A hét utolsó napján bemutatott 8 százalékos esés ugyan a nap végbére enyhült egy kicsit, azon a tényen, hogy december óta első ízben 600 dollár alatt zártak az elektromos autókat gyártó cég részvényei, s ezzel idén már 15 százalékot veszítettek értékükből. Sőt ha az év elején elért árfolyamcsúcsokat nézzük, akkor az ahhoz mért veszteség még durvább, meghaladja a 30 százalékot is.

A CNBC összefoglalója szerint nem egy, hanem számos tényező együttállása vezetett oda, hogy mélyrepülésbe kezdtek az autógyár részvényei, s ezzel Elon Musk, a cég vezetője elvesztette a világ leggazdagabb embere titulust.

Az első és talán az egyik legfontosabb a változó tőzsdei hangulat. Ahogy az Egyesült Államokban egyre több Covid-19 elleni védőoltást adnak be, úgy kerül egyre közelebb a gazdasági mentőcsomagokkal agyondoppingolt amerikai gazdaság újranyitása és talpra állása. A piac egyre inkább meg van győződve arról, hogy a gazdasági felpörgésével párhuzamosan az infláció is lábra kap majd, s ez kötvényhozam emelkedéshez vezetett, ami nem tesz jót a részvényárfolyamoknak.

Az infláció betesz egyes tech-cégeknek

Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke csütörtökön maga is elismerte, arra számítanak, hogy felfelé irányuló nyomás lesz majd az árakon, amely az infláció átmeneti megemelkedéséhez vezethet. A piaci félelmek szerint a Fed nem fog agresszívan lépni az infláció kezelésére, mivel nem akarja majd megfojtani a kialakuló gazdasági fellendülést.

A technológiai részvényeket azért érinti különösen érzékenyen az infláció, mivel árazásukban a várható növekedés értéke jelentős súlyt képvisel. Ez pedig a jövőben megtermelt pénzmennyiség értékelése, a jövőbeni jövedelmek viszont magasabb infláció és kamatok mellett a jelenben kevesebbet érnek. A Nasdaq 100 legnagyobb, nem pénzügyi iparágban tevékenykedő cégek árfolyama átlag 8 százalékot esett három héttel ezelőtt beállított csúcsukhoz képest.

Ez a legtöbb technológia nagyágyút érinti egyébként, az Apple részvények árfolyama a csúcs elérése óta 14 százalékkal, a Netflixé 13 százalékkal zuhant, az Amazon 10 százalékkal jött lejjebb ez alatt az idő alatt. A Google anyavállalata, az Alphabet ás a Facebook részvényeit viszont most ez a hullám többé kevésbé elkerülte. A Tesla lefelé így eléggé kilóg a sorból.

Mégis van konkurencia

Nem tett jót a Tesla tőzsdei imidzsének az sem, hogy néhány, eddig a cég mellett makacsul kitartó befektető is elkezdett eladni csomagjából. Többen közülük arra hivatkoztak, hogy a Teslának is van konkurenciája az e-autó piacon, s azokhoz képest talán elszállt a részvények értékeltsége. Ron Baron, neves amerikai alapkezelő, aki elég régóta hisz a Tesla részvényekben, nemrég jelentette be 1,7 millió Tesla részvény értékesítését. Az ebből befolyó összeget a GM tulajdonában lévő Cruise és az Amazon támogatta Rivian e-autókkal foglalkozó cégek részvényeibe tette. Elmondta, a Tesla nem maradhat egyeduralkodó az elektromos autógyártásban, nagyon sok irányban kell védekeznie a konkurencia ellen.

Ennek meg is vannak a jelei, a Ford és a Volkswagen egyaránt arról számoltak be, hogy saját elektromos autóik jelentős sikereket értek el az európai és az amerikai piacon egyaránt. Ráadásul egyre több új modell érkezik a piacra, itt van mindjárt például a Prosche Taycan Cross Turismo, a maga 90 ezer dolláros árával.

Beütött a chiphiány

A globális chiphiány a legtöbb autógyártót arra kényszerítette, hogy ideiglenes visszafogja a termelést egyes gyárakban, s ez alól a Tesla sem volt kivétel. Elon Musk is elismerte februárban, hogy emiatt ideiglenesen le kellett állítani a termelés a cég kaliforniai gyárában, azonban arról nem nyilatkozott, hogy ez pontosan mennyi ideig tartott és mekkora kiesést eredményezett a termelésben.

Maga a cég még korábban, a tavalyi negyedik negyedéves eredményekről tartott elemzői tájékoztató során hívta fel a figyelmet arra, hogy a csiphiány miatt lehet, nem tudja tartani első féléves termelési céljait. Zachary Krkhorn, a Tesla pénzügyi igazgatója azt mondta, hogy a Model S és X gyártás alacsonyabb lehet az újratervezett termékek miatt, s hogy keményen dolgoznak a globális csiphiány kezelésén.

Ha viszont a Tesla nem tud annyi kocsit legyártani, mint amennyit tervezett, akkor az ehhez kapcsolódó szennyezési kvótákat sem tudja eladni a többi autógyártónak, márpedig ez jelentős részét adja a cég által megtermelt nyereségnek.

Eközben emelkednek a költségek

A költségkontroll egy ideje visszatérő téma a Teslánál. Elon Musk tavaly decemberben azt írta az alkalmazottaknak, hogy a befektetők ugyan nagyon bíznak abban, hogy a Tesla a jövőben nyereségesen tud működni, de ha ez a bizalom megrendül, akkor az árfolyam összeseik Pontosabban úgy viselkedik, mint a felfújt a bontókalapács alatt.

Ugyanakkor a cégnek költenie is kell beruházásaira- Új üzemet építenek a texasi Austinban, Németországban és növekednének a kínai piacon is. Eközben a cég fremonti üzemében is folynak rekonstrukciós munkálatok. De Elon Musk szeretné elérni azt is, hogy a cég saját maga bányássza a lítiumot, s az akkumulátor gyártást is házon belülre vinné.

Ezek mellett rendszeresen - akárcsak a többi autógyártónak - kell végrehajtania önkéntes, vagy kevésbé önkéntes visszahívásokat is. Legutóbb Kínában és az Egyesült Államokban kényszerült erre a Model S és X érintőképernyőjének problémái miatt.

Túl sokat ment felfelé

Eléggé rosszul hangzik elsőre a 30 százalékos áresés, amit a Tesla részvények produkáltak az elmúlt hetekben, azonban nem szabad elfelejteni, azok elképesztő hegymeneten vannak túl. Tavaly nyár közepe óta a csúcsig négy és félszerezték árfolyamukat, így a korrekció ha heves is, természetesnek tekinthető.

A tavalyi második féléves emelkedés olyan heves volt, hogy technikailag kevés olyan támpont alakult ki a részvény árfolyamgrafikonján, ahol a venni kívánó spekulánsok beszállási pontokra lelnének. Igazán jól elkülönülő korábbi mélypont hiányában most egy nagyjából egy év érvényes emelkedő trendvonal mentén próbálkozhatnak vételekkel, de igazán jelentős támaszt még jó 20 százalékkal lejjebb a 200 napos mozgóátlagnál lehet keresni.

A nagy emelkedés másik velejárója, hogy a csúcs-mélypont analízis alapján a hosszabb távú emelkedő trend akkor sem törik meg a részvény árfolyamában, ha az 400 dollárig zuhanna. Az alatt azonban már tényleg komoly bajok lennének.