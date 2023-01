Szerdán az amerikai tőzsdék zárása után tette közzé negyedik negyedéves eredményét a Tesla, amely mind az árbevétel, mind a nyereség szintjén meghaladta a várakozásokat. Elon Musk egyúttal közölte, hogy a cég idén már több mint 2 millió autót fog gyártani és értékesíteni.

Növekedés

Az árbevétel 24,32 milliárd dollár volt a negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 17,72 milliárddal. Ebből az autógyártás 21,3 milliárdot hozott, ami 33 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A bruttó árrés 25,9 százalék lett, ami csökkenést mutat, de ez érthető, hisz a cég most már nem adhatja szinte bármilyen áron az autókat, már nincs sorban állás értük, sőt, most már fel kell venni a versenyt a többi gyártóval is. Az egy részvényre jutó eredmény 1,19 dollár lett a várakozások 1,12 dolláros átlagával szemben.

A cég elmondta, hogy ez a folyamat elkerülhetetlen,

a Teslának olyan árazást kell alkalmaznia, hogy széles rétegek számára legyen elérhető a típus, és így felfuthasson sokmilliósra az éves eladott darabszám, felzárkózva a jelenlegi legnagyobb gyártókhoz.

Elon Musk szerint a tavaly év végén meghirdetett kedvezmények hatására megélénkült a vásárlói kedv, januárban a megrendelések száma jóval meghaladta a gyártást, így a készletek kifogytak.

Gyártási számok, tervek

A cég ezek alapján jó évet vár idén, 2 millió darabos gyártással, de Musk szerint egyelőre 1,8 milliót tartanak biztosnak, mert tavaly annyi váratlan esemény hátráltatta a gyártást (különösen Kínában), hogy idén már számolnak ilyenekkel, és ha mégsem lesznek, azt tekintik majd pozitív meglepetésnek. Musk hozzátette, hogy szeretnének visszatérni a korábban kijelölt éves 50 százalékos növekedési szintre a gyártásban. A cég idén már felkészül a vevők által régóta várt Cybertruck pickup gyártására texasi gyárában, de a tömegtermelés csak jövőre fog beindulni.

Az autógyártáson kívüli árbevételen belül 1,3 milliárd dollár volt az áramtermelés és tárolás, itt azonban a költségek magasak voltak, így érdemi nyereség nem keletkezett. 1,6 milliárd dollár volt a szolgáltatások és egyéb tevékenységek árbevétele.

A várható idei pénzügyi adatokra nem adott becslést a cég, de vélelmezhető, hogy az értékesített autók mennyiségének növekedése lényegesen nagyobb hatással lesz az eredményre, mint a profitmarzs szűkülése, így egyelőre még az erős növekedési szakaszban maradhat a társaság profit szempontjából.

Árazás

A negyedéves eredmény alapján most éves szinten 5 dolláros részvényenkénti eredménnyel számolhatunk, ami 2023-ban vélhetően már lényegesen magasabb lesz. A jelenlegi 145 dollár körüli részvényárfolyammal így 30-as P/E (részvényár osztva az egy részvényre jutó eredménnyel) érték adódik, ami a növekedési ütemet is figyelembe véve már egyáltalán nem tűnik soknak. A Tesla részvényének sok éven át tartó felülértékeltsége a növekvő profit és a tavalyi részvényár esés hatására megszűnt. Az indikatív ár 7 százalékos emelkedést vetített előre a mai tőzsdei kereskedésre.