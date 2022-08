Az elmúlt másfél hónapban bekövetkezett tőzsdei áremelkedése ellenére változatlanul nagyon pesszimisták a profi befektetők. Ez derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből amelyben 284 összesen 836 milliárd dollár befektetésért felelős szakember véleményét kérdezték meg.

A bank elemzőinek véleménye szerint az alapok pozicionáltsága és az alapkezelők rossz hangulata miatt nem valószínű, hogy negatív fordulat következne be rövidtávon a piacokon.

Ennek ellenére nem gondolják azt hogy véget ért volna a medve piac az amerikai tőzsdéken és arra számítanak, hogy a mostani emelkedés ereje 4328 fölötti S&P 500 index értékeknél alábbhagy.

A globális gazdaság kilátásaival kapcsolatos pesszimizmus némileg csökkent. Már csak a megkérdezettek nettó 67 százaléka gondolja azt hogy a világgazdaság az előttünk álló 12 hónapban gyengülni fog, júliusban még 79 százalék volt ez az érték. Eközben tovább emelkedett azok aránya, akik szerint a globális gazdaság a következő egy évben recesszióba süllyed, a megkérdezettek 58 százaléka volt ezen a véleményen. Ennél magasabb értékeket csak 2009. márciusában illetve 2020. áprilisában lehetett tapasztalni a felmérésben.

Kínai vagy a globális ingatlanpiacról érkezhet a csapás

Az alapkezelők szerint a kínai vagy a globális ingatlanpiac lehet az, ahol olyan csődesemény következhet be a legnagyobb valószínűséggel, ami megrengeti az egész globális pénzügyi rendszert. A második legkritikusabb helyzetben lévő területnek ebből a szempontból az olasz államadósságot látják a befektetők.

Az európai energetikai válság legvalószínűbb kimenetének a megkérdezettek azt látják, hogy a G7 országok végül sapkát jelentenek be az energiahordozók árára. A második legvalószínűbb következmény egy európai adósságválság kiújulása lehet, de 10 százalék esélyt adnak annak is, hogy az energetikai válság miatt a FED monetáris politikában fordulópont következik be. Ez azt jelenté, hogy az amerikai jegybak szerepét betöltő intézmény abbahagyná a kamatok emelését.

Mindenki dollárt vesz

A befektetők szerint a legtöbb piaci szereplő által felvett pozíció jelenleg az amerikai dollár vétele. Második helyen az olaj és más nyersanyagok vásárlása áll. A piacokat fenyegető legnagyobb veszélynek jelenleg az infláció magas szinten adását tartják a második helyen a globális recesszió kialakulása szerepelt.

Júliushoz képest csökkent a portfóliójában a részvényeket alulsúlyozó portfóliómenedzserek aránya mínusz 44 százalékról 26 százalékra. Ez azonban még így is szokatlanul alacsony érték a részvények tekintetében figyelemmel arra hogy az elmúlt 20 évben jellemzően részvények túl súlyozása volt a jellemző.

A Bank of America elemzői nemrég azt írták, szerintük hiányzik még egy csomó fejlemény ahhoz, hogy tartós lehessen a pozitív fordulat az amerikai részvénypiacon. Egyrészt nem kezdték még el lefelé módosítani a cégek eredményére adott előrejelzéseiket az elemzők, másrészt nem kezdett el kamatot csökkenteni a Fed sem. De nem történt negatív fordulat a kétéves amerikai kötvények hozamában sem, mint ahogy az amerikai munkanélküliségi ráta sem indult jelentősebb emelkedésnek.