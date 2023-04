Európában tőzsdei cég még sosem ért 500 millió dollárt, sőt, Amerikában is csak az utolsó tíz évben haladták meg ezt méretet a cégek, és most sincs sok, amelyik ennél nagyobb. Most azonban itt a kontinens büszkesége a tőzsdei versenyben: az LVMH, a Louis Vuitton Moet Hennessy tőzsdei kapitalizációja elérte ezt a határt, fő tulajdonosa Bernard Arnault pedig, aki már egy ideje a világ leggazdagabb embere, egyelőre versenytárs nélkül maradt közel 250 milliárd dolláros vagyonával.

Erős szektor, kínai piac

A Bloomberg szerint a társaság csak két hete került be a világ 10 legnagyobb vállalata közé, miután erős negyedévről számolt be. Az LVMH legerősebben húzó piaca Kína lett, vagyis az ottani növekedést nem akadályozzák politikai nehézségek, az ottani későre maradt Covid-lezárások feloldása után pedig veszik a luxustermékeket, mint a cukrot.

Az erős keresletet jelzi, hogy a vállalat nagy riválisa, a Hermes is jó eredményeket produkált.

Erős euró, csúcsdöntés Párizsban

A legnagyobbak közti előretörésnek a dollár gyengülése is segített, mivel a Louis Vuitton értéke 455 millió euró, ami egy éve nagyjából ugyanennyi dollár lett volna, most már azonban 500 millió.

A francia luxuscégek most nagyjából olyan húzóerőt jelentenek a tőzsdén, mint az elmúlt években a nagy amerikai technológiai társaságok. Ezt az is mutatja, hogy míg az amerikai tőzsdeindexek jóval korábbi csúcsaik alatt vannak, a párizsi CAC-40 új örökös csúcsot ért el.

A francia CAC-40 tőzsdeindex alakulása, 10 év. Kép: stooq.com

Bernard Arnault az LVMH 48 százalékát birtokolja, így a mindenkori tőzsdei cégérték közel fele adja a vagyonát, ami most így 245 milliárd dollár. Elon Musk a Tesla jelentős korrekciója után is csak 175 milliárdot birtokol, persze vagyonának számítását nehezíti a Twitter értékelése, miután az már nem tőzsdei cég.