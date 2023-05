Új játékszabályok: teljesen átalakul a közösségi média

Ahova tavaly még 1,5 milliós fizetéssel találtunk munkaerőt, oda ma már nem lehet ennyiért

Nem csak Magyarországon van munkaerőhiány, hanem olyan országokban is Nyugat-Európában, ahol jelentősen magasabb a munkanélküliségi ráta – többek között erről is beszélt a Napi.hu podcastjában az Enloyd KFT Country Managere. A HR cég vezetője arra is kitért, hogy a legnagyobb hiány évtizedek óta az IT és a mérnöki területen van, hiába folyamatos a képzés és hiába jelentkeznek egyre többen, mivel időközben a munkaerőigény is jelentősen nőtt ezekben a szektorokban.