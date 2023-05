Május 27-én, szombaton indul az elsőajtós felszállás szombatokon és munkaszüneti napokon a járművezetők felszálláskor ellenőrzik az utazási jogosultságok meglétét.

Május végétől tehát szombaton és a munkaszüneti napokon a belvárosi szakaszon – a 9-es busz esetében a Kálvin tér és a Jászai Mari tér között –, a 72-es trolibusz esetében Kálvin tér és a Arany János utca M között – is a járművezetők ellenőrzik felszálláskor a jegyek, bérlet, valamint az egyéb utazási jogosultságok meglétét.

A BKK honlapján azt írja,

az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket.

Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be.

Az elmúlt években Budapest több kerületében, számos járaton vezették be az elsőajtós felszállási rendet

Az általános tapasztalatok szerint a bevezetés utáni napokban az utasok megszokják az új rendet, így a felszállásra időben felkészülnek és az érintett járatok forgalma alapvetően zökkenőmentessé válik.

