Ismét magyar vitorlázó hódítja meg a világtengert: Föld körüli útra indul Weöres Szabolcs

A Vendée Globe-ra készülő Weöres Szabolcs társkormányosaként mentorával, Fa Nándorral indul az 50. Rolex Fastnet vitorlásversenyen július 22-én még a Föld-körüli út előtt. A Földet bejáró hajó korszerűsítését már be is fejezték, és a beszédes New Europe névre keresztelték.