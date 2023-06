A tavalyi évi népszámlás adatai szerint Magyarország lakossága 9 millió 604 ezer fő, ami 344 ezerrel kevesebb, mint a 2011-es népszámlálás idején - hangzott el a Központi Statisztikai Hivatal ( KSH ) újabb eredményközlő sajtótájékoztatóján. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke elmondta: ez volt az első teljesen digitális népszámlálás, 1,8 milliárd adatot gyűjtöttek össze, a feldolgozás a digitális jellege miatt lényegesen gyorsabb, mint korábban. A KSH adatai szerint míg a nagyvárosok népessége általában csökkent a vonzáskörzetüké inkább gyarapodott. Nőtt a lakosság száma az északnyugati országrészben is és a Balaton környékén is. És az is kiderült, hogy a magyarországi települések több mint egyharmadában 500 főnél kevesebben élnek.