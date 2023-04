A Magyar 7 hetilap kiadója kezdeményezte és valósította meg azt a keresőprogramot, amit ERRE a linkre kattintva lehet megnyitni.

Miről van szó?

Létezik Szlovákia területén több mint egymillió olyan földterület, amelyeket eddig a némileg félrevezető „nevesítetlen” földek jelzővel illettek – írja a ma7.sk.

Ezeknél a földeknél csupán a legutóbbi tulajdonos nevét lehetett tudni, illetve azt, hogy a föld hol, melyik kataszterben helyezkedik el, melyik tulajdoni lapon van nyilvántartva. A tulajdonosokról más, pontosító adat, például lakhely, születési dátum nem állt rendelkezésre.

Most azonban éppen az a cél, hogy bárki rákereshessen felmenői nevére, és kideríthesse, vajon Szlovákia bármelyik részén szerepelnek-e valamilyen, eddig talán nem ismert földhivatali bejegyzésben.

A laikusok is boldogulnak

Mivel a Földhivatal honlapján közzétett táblázatok a laikus közönség számára nehezen kezelhetőek lehetnek, a Ma7 médiacsalád szakértőkkel együttműködve egy olyan alkalmazást tett közzé, amely ezt a keresést leegyszerűsíti. De nem csak ezt, ugyanis eddig egyedülálló módon a Földalap listáit összekapcsolja az egyes tulajdoni lapokkal, tehát ha valaki megtalálja valamelyik felmenőjének eddig elfeledett ingatlanát, akkor az alkalmazás segítségével helyben le is kérheti az informatív célokra szolgáló tulajdoni lapot.

Így járjon el találat esetén

Felmenőinket leggyakrabban a kereszt- és vezetéknevük, valamint lánykori név és születési dátum alapján azonosíthatjuk. A keresőprogram azt is lehetővé teszi, hogy a nevet meghatározott településen lévő parcellák között keressük, és sikeres találat esetén a nekünk járó ingatlanokat hivatalosan is a nevünkre írathatjuk.

Első lépés

A fő cél, hogy a Szlovák Földalap által közzétett egymillió parcella mintegy ötmillió bejegyzése között olyan egykori tulajdonosokat találjunk, akikről valószínűsíthető, vagy biztosan tudható, hogy az örököseik között vagyunk.

Második lépés

Ha találtunk olyan, az egykori tulajdonos nevén nyilvántartott ingatlant, aminek feltételezett örökösei lehetünk, mindenekelőtt a családi köteléket kell bizonyítanunk. Ezt születési anyakönyvi kivonattal tehetjük meg, amelyet az önkormányzatok anyakönyvi hivatalánál igényelhetünk. Ezzel tudjuk bizonyítani szüleink kilétét, rajtuk keresztül pedig nagyszüleinket azonosíthatjuk be hitelt érdemlően. Nem elég ugyanis „csak” tudni, hogy kik a nagyszüleink, azt bizonyítani is kell.

A legtöbb esetben ők a nevesítetlen földek jelenleg nyilvántartott, de vélhetően már elhalálozott tulajdonosai. Problémák akkor merülhetnek fel, ha az adott anyakönyvi hivatal nem rendelkezik olyan forrással, amely alapján kiadhatná nagyszüleink születési bizonyítványát. Ebben az esetben a regionálisan illetékes állami levéltárhoz kell fordulni, márpedig Szlovákiában – beleértve a déli, magyarok lakta vidékeket is - viszonylag sűrű a levéltári hálózat

Harmadik lépés

Ahogy a valószínűsíthető örökhagyó születését, úgy az elhalálozását is hitelt érdemlően bizonyítani kell, leggyakrabban a halotti anyakönyvi kivonattal. Ez abban az esetben különösen fontos, ha tudomásunk szerint nem került sor hagyatéki tárgyalásra, vagy ha volt is ilyen, a most fellelt földterületek nem képezték a lefolytatott örökösödési eljárás tárgyát. Ebben az esetben kezdeményezni kell a pót hagyatéki eljárást.

Negyedik lépés

A pót hagyatéki eljárást a területileg illetékes járásbíróságon kezdeményezhetjük. Ez ugyan bonyolultnak tűnhet, de viszonylag egyszerű folyamatról van szó: kérvényt kell írni a járásbíróság hagyatéki részlegének a pót hagyatéki eljárás lefolytatására. A kérvénynek tartalmaznia kell az örökhagyó újabban felbukkanó vagyontárgyát, estünkben a földjét, a szóba jöhető örökösök nevét, adatait.

Aki nem érzi magát a kérvényírásban gyakorlottnak, kérje jogász segítségét.

Továbbá érdemes a családban fellelhető iratokat, korábbi adásvételi szerződéseket előkeresni, hiszen a magántulajdon komoly jogi védelmet élvez, ezért annak bizonyítása is erős alapokat igényel.

Ötödik lépés

A kérvény benyújtása után a bíróság saját hatáskörben kijelöl egy közjegyzői hivatalt, amely az eljárást lefolytatja. Ez az eljárás pénzbe kerül, érdemes a közjegyzői díjakról előre érdeklődni.

Speciális probléma lehet, ha a most megtalált „új” földek egykori tulajdonosait a Beneš-dekrétumok, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács határozatai alapján a kollektív bűnösség elvéből kiindulva vagyonelkobzásra ítélték. A szlovákiai közjegyzői gyakorlat ugyanis az, hogy felfüggesztik az elkobzásra ítélt, de valamilyen adminisztratív ok miatt el nem konfiskált földekkel kapcsolatos örökösödési eljárásokat.

Az ügylet lefolyása innen már megegyezik egy normál hagyatéki eljárás menetével, aminek lényege, hogy a bíróság nevében eljáró közjegyzői hivatal egy végzéssel tesz pontot a fentebb leírt lépések végére.

A végzés kimondja az új tulajdonosi viszonyokat, és ezt a közjegyző hivatalból megküldi a területileg illetékes földhivatalnak, ahol a megfelelő tulajdoni lapon a változások bejegyzésre kerülnek.

Felhívás olvasóinkhoz

Amennyiben a cikkünkben ismertetett módon olvasóink közül bárki földörökséghez jut, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Napi.hu szerkesztőségével, hogy bemutathassuk történetét.