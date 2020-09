Továbbadták a patinás budapesti szállodákat

Covivio Hotels S.A ingatlanüzemeltető 573 millió euró értékű tranzakcióban során vásárolt meg nyolc luxushotelt Värde Partnerstől, mint eladótól – tájékoztatott a vevőt képviselő Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda. Az üzlet részei a budapesti New York Palace és a New York Residence szállodák is.

A Covivio és a Värde Partners még az év elején egyeztek meg a nyolc luxusszálloda eladásáról. A felvásárolt nyolc luxushotel között szerepelnek a Budapest VII. kerületében található rangos New York Residence és New York Palace hotelek is. Az utóbbi - amely tavaly ünnepelte a 125. születésnapját - ad otthont a világhírű New York Kávéháznak is. A fennmaradó hat hotel további, a turisták körében szintén nagy népszerűségnek örvendő európai városokban található, mint például Firenzében, Rómában, Párizsban és Velencében - írja közleményében az ügyletet intéző jogi iroda. Új vezetője lesz a budapesti luxushotelnek Az NH terve, hogy a hoteleket újrapozicionálja, majd ezt követően hosszútávon üzemeltetni fogja. "Őszintén örülünk, hogy sikerült zárni ezt a nagy jelentőségű szállodai tranzakciót, különösen most, a világjárvány miatti bizonytalan helyzetben." - mondta dr. Krüpl László, aki a tranzakció magyar jogi vonatkozásaiban segítséget nyújtó csapatot vezette. A Covivio egy európai ingatlanbefektető, mely egy 25 milliárd eurós vagyon felett rendelkezik. Portfóliója nagy európia városok szívében található irodaházakat, hoteleket és lakóépületeket foglal magában. Az NH egy ismert, világszinten működő szállodaüzemeltető, amely Magyarországon belép az ötcsillagos hotelt üzemeltetők közé.