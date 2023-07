Az Egyesült Államok szeptemberben megkezdi az Abrams harckocsik szállítását Ukrajnába, miközben a kijevi erők egyre lendületesebb ellentámadást folytatnak, hogy visszaszerezzék területeiket – írja a Politico.

A lap hozzáteszi, azt eddig is tudni lehetett a Pentagon tisztviselőitől, hogy valamikor az ősz folyamán amerikai harckocsik állnak majd az ukrán ellenállás részére, az azonban új információ, hogy az Abrams tankok már szeptemberben megérkeznek.

A tervek szerint az Ukrajnába szánt Abrams tankok egy részét augusztusban Németországba küldik, ahol felújításon esnek át, majd amint a folyamat véget ér, a harckocsikat szeptemberben az ukrán hadszíntérre szállítják.

Azonban mielőtt a tankok az ukrán hadsereg rendelkezésére állnak, a tankok leendő ukrán kezelőinek, vezetőinek a kiképző kocsikon a németországi Grafenwoehr hadsereg bázisán egy körülbelül tíz hetes tanfolyamot kell elvégezniük.

Az Ukrajnába tartó harckocsikonvoj nem a legmodernebb járművekből, az A2-es változatból fog állni, hanem a régebbi M1A1-esekből.

A Politico egyik forrása úgy tudja, hogy az első körös szállítmány hat-nyolc Abrams-tankból fog állni, ugyanakkor az Egyesült Államok összesen 31 harckocsit biztosít Ukrajnának.

A Biden-adminisztráció korábban megerősítette, hogy szándékában áll a lehető legrövidebb időn belül minél több fegyvert biztosítani Ukrajnának, hogy segítse a hatékony ellentámadást és megerősítse az ország védelmét. Az Abrams harckocsik mellett az Egyesült Államok azt is szeretné, ha megkezdenék az ukrán pilóták kiképzését F-16-os vadászgépeken, még mielőtt ezeket is a járműveket is leszállítanák Ukrajnába az év végéig.

Az Abrams tankoktól elsősorban azt várják, hogy áttörést érjenek el az ukrán fronton eddig legkeményebb diónak számító déli és keleti területeken, valamint megerősítsék az ukrán csapatok gyenge pontjait.