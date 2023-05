Jelen állás szerint nem várhatja túlzott optimizmussal a 2024-es elnökválasztást Joe Biden amerikai államfő. A politikus továbbra sem túl népszerű mostanság a szavazók körében – számolt be az Euractive.

Egy napokban készített Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás alapján mindössze 40 százalékos az elnök támogatottsága. Ez minimális javulás az előző hónapban mért 39 százalékhoz képest.

A válaszadók leginkább két témakört emeltek ki, amely terén elégedetlenek Joe Biden munkájával:

a bevándorlás és

az infláció kezelésében sem

üti meg a mércét az aktuális elnök a közvélemény szerint.

Joe Biden már hivatalosan is bejelentette, hogy indul a 2024-es választáson, és a kampány kulcseleme lehet a bevándorlás témaköre.

A közvélemény-kutatásban részt vevők 54 százaléka – a republikánusok 77 százaléka és a demokraták 34 százaléka – úgy nyilatkozott, nem ért egyet azzal, hogy évről évre egyre több bevándorlót engedjenek be az Egyesült Államokba. A válaszadók 66 százaléka helyesli a döntést, miszerint 1500 katonát a határhoz vezényelnek.

A republikánusok azonban még így is azzal vádolják Joe Bident, hogy túlságosan engedékeny a bevándorlás kapcsán. Donald Trump volt elnök meglehetősen szigorú álláspontot képviselt migráció terén.

Természetesen nem ez az egyetlen téma, amelyben keményen kritizálják a republikánusok a Biden-kabinetet, az adósságplafon elérése kapcsán például költségcsökkentéseket követelnek a demokratáktól. Joe Biden és Kevin McCarthy, az Egyesült Államok Képviselőházának republikánus házelnöke kedden egyeztettek az adósságplafon emeléséről, valamint az ahhoz kapcsolódó republikánus követelésekről, sokkal előrébb azonban nem jutottak. A tárgyalás után kijelentették, további megbeszélésekre lesz szükség.

A közvélemény-kutatás keretében válaszadók 44 százaléka egyébként nem helyesli az adósságplafon emelését, bár ez gyakorlatilag egyet jelentene azzal, hogy technikai csőd alakulna ki, az Egyesült Államok történelme során először.

Ellenfele balhéiból sem profitál az elnök

Joe Biden malmára hajthatná elméleti szinten a vizet az, hogy Donald Trumpnak, aki már most aktívan készül a 2024-es elnökválasztásra, több bírósági ügye is folyamatban van. Most például egy 1996-os zaklatási ügyben ítélte ötmillió dollár megfizetésére a bíróság.

Ez azonban nem az a szalmaszál, amelybe belekapaszkodhatna Joe Biden. A közvélemény-kutatások alapján múlt hónapban, amikor Donald Trump azzal írt történelmet, hogy az első olyan amerikai (volt) elnökké vált, akit bűncselekmény elkövetésével vádoltak meg, még népszerűbb is lett a szavazók körében a republikánus jelölt-aspiráns.

Donald Trump népszerűségével kapcsolatban a közelmúltban publikálták egy másik közvélemény-kutatás eredményeit is, ezt az ABC News és a Washington Post készítette. Ennek alapján a megkérdezettek 51 százaléka Donald Trumpot tartaná a legalkalmasabb republikánus párti jelöltnek, a bizonytalan szavazók pedig 49 százalékban inkább a volt elnöknek adnák meg a lehetőséget az Egyesült Államok irányítására, mint az aktuálisnak.

Az 1006 állampolgár megkérdezésével készült kutatásról azonban többen is jelezték, nem tekinthető hitelesnek és reprezentatívnak. Kritizálták például, hogy a felmérésbe minden felnőttet bevontak, nem kizárólag a regisztrált szavazókat; a fiatalok, a függetlenek, a spanyolajkúak és a fekete amerikaiak körében prezentált eredményeket pedig egyszerűen nem tartják hitelesnek.