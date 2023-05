Az Ukrainszkaja Pravda ukrán hírportál helyi rendőrségi forrásokból úgy tudja, hogy őrizetbe vették Vszevolod Knyazevet, Ukrajna Legfelsőbb Bíróságának elnökét. Vszevolod Knyazevet azzal gyanúsítják, hogy közel hárommillió dollár kenőpénzt fogadott el.

Az ukrán elnöki hivatal egyik vezető tanácsadója, Szerhij Lesenko szintén megerősítette az értesülést. Ő egy 2,7 millió dolláros kenőpénz összegről beszélt.

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Korrupcióellenes Ügyészség ugyan nem osztott meg részleteket, azt az említett hivatalok is bejelentették, hogy Ukrajna Legfelsőbb Bíróságán belül nagyszabású korrupciós bűncselekményt lepleztek le. A Legfelsőbb Bíróság vezetősége és további bírái a kenőpénzeket nem egyszer, hanem rendszeresen fogadhatták el, amelyre kiépített szisztémájuk lehetett egy ideje – közölték az ukrán hivatalok.

Az ügyészség egy képet is mellékelt az ügyhöz, amelyen halmokban állnak a dollárbankjegyek egy kanapén kiterítve.

❗️ #NABU, #SAPO exposed massive corruption in the Supreme Court. The scheme involved acceptance of undue advantage by the leadership and judges of the court. Urgent investigative actions are underway. pic.twitter.com/0owTLEPFEz