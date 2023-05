Marina Ovszjannikova az az újságíró, aki az orosz állami média egykori munkatársaként tavaly határozott háború ellenes kiállásával került a címlapokra. A hazáját azóta elhagyó, és azóta Párizsban letelepedő orosz riporter többek között arról is beszélt a brit Sky News televíziócsatornának, hogy Vlagyimir Putyin egyre inkább elszigetelődik, elitje pedig egyre megosztottabb.

Marina Ovszjannikova, aki az orosz közmédia televíziócsatornájánál dolgozott 2003-tól egészen tavalyig, ezúttal reményét is kifejezte, hogy jelenlegi szövetségesei közül hamarosan egyre többen fordulnak majd el Putyin elnöktől.

Itt példaként említette Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezért, aki legutóbb keresetlen szavakkal bírálta az orosz katonai vezetést, amiért az ukrajnai fronton nem biztosítanak elég lőszert számukra.

Illetve ugyanúgy megemlítette Ramzan Kadirov csecsen vezért is, aki szintén bírálta korábban az orosz hadsereg ukrajnai teljesítményét.

– jelentette ki az időközben ellenzékivé vált újságíró.

Marina Ovszjannikova a jelenleg börtönbüntetését töltő orosz ellenzéki vezetőről, Alekszej Navalnijról pedig elmondta, hogy a halála elegendő lenne az emberekhez ahhoz, hogy újból tömegével az utcára vonuljanak.

'We're talking about repressions of Stalin's scale'



Speaking on Beth Rigby Interviews, former Russian state TV editor Marina Ovsyannikova, taunts Vladimir Putin by claiming that he "doesn’t have enough Novichok" to kill his growing number of criticshttps://t.co/qhcPtVADIs pic.twitter.com/5Hum2OgRuJ