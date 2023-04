77 éves korában elhunyt Nyikolaj Borcov, Vlagyimir Putyin pártjának képviselője – írja a Lettországból működő független orosz hírportál, a Meduza a lipecki régió vezetőjére, Igor Artamonovra hivatkozva.

Az Egységes Oroszország képviselője a lipecki területen található Lebedjaniban lévő otthonában halt meg, temetése várhatóan Moszkvában lesz.

Nyikolaj Borcov 2003 óta volt az Állami Duma tagja, és öt cikluson át szolgált képviselőként az orosz parlamentben, ahol tagja volt a nemzetiségi bizottságnak.

Nyikolaj Borcov a Forbes magazin leggazdagabb oroszokat felsoroló listáján is szerepelt. Ezen belül is a legjobban fizetett köztisztviselők között tartották számon. A magazin 2021-ben 550 millió dollárra becsülte az orosz politikus vagyonát.

A képviselő vagyona mindenekelőtt abból származott, hogy partnereivel együtt eladta a Lebedjanszkij gyümölcslégyár és a hozzá tartozó márkák több mint 75 százalékos részesedését a Pepsi-nek.

Nyikolaj Borcov is azon képviselők egyike volt, akit Ukrajna orosz megtámadása óta a nyugati hatalmak különböző szankciókkal sújtottak. Ukrajnában több más képviselőtársával együtt távollétében még 15 év börtönbüntetésre is ítélték, amiért hivatalosan is elismerte a kelet-ukrajnai szakadár régiók függetlenségét.

Szeptemberben időközi választást tartanak a választókerületben, amelyben annak idején Nyikolaj Borcovot megválasztották – közölte az orosz Központi Választási Bizottság.