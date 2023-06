A kelet-ukrajnai Orihiv térségében elhagyott Leopard 2-es tankokat és M2 Bradley lövészpáncélosokat zsákmányoltak az oroszok – derül ki egy friss videóból.

Oroszország egyébként már napok óta arról számol be, hogy nyugati harceszközöket sikerült megsemmisíteniük, azonban ezeket eddig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani. Azóta azonban több olyan videó is felkerült a közösségi oldalakra, amelyen egyértelműen látszik, hogy az ukránok valóban több páncélos járművet is elveszítettek.

A felvételt az OSINTtechnical hírportál tette közzé, akik a képek elemzésével egyébként nemcsak az elvesztett haditechnikai eszköz típusát tudják megállapítani, hanem még azt is, hogy hol lőtték ki a járművet.

A videót ITT tudja megtekinteni. Az látható rajta, amint az egyik lövészpáncélos a társait fedezve tüzel az oroszokra, közben azonban egy másik jármű aknára fut.

