Lengyelország ismét fokozott uniós figyelemben részesülhetett a héten: a lengyel jogállamisággal kapcsolatos viták csitultak ugyan azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezúttal azonban más miatt került reflektorfénybe Varsó.

Határozott válasz érkezett az Európai Unió részéről a lengyel kormány által bevezetett új jogszabályra. Attól tartanak Brüsszelben, hogy az orosz befolyást firtató törvény valójában a legnagyobb ellenzéki erő, a Polgári Platform vezetőjének, Donald Tusknak a megbuktatásáról szól. Így kötelezettségszegési eljárást indítottak Lengyelországgal szemben.

Az Európai Bizottság egy másik ügyben is döntött: arra jutottak, engednek az öt uniós tagállam, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia kérésének, és haladéktalanul intézkedéseket kell bevezetni az Ukrajnából érkező, megnövekedett gabonaimport okozta tarthatatlan helyzet kezelésére.

New Yorkot és az Egyesült Államok nyugati részét mindeközben ellepte a füst a kanadai erdőtüzek miatt. Az amerikai hatóságok arra buzdítják a lakosságot, akinek muszáj elhagynia az otthonát, az viseljen maszkot.

A New York-i iskolások csütörtökön szabadnapot kaptak, pénteken pedig többségük a pandémia alatt már megszokott módon, online jelentkezik be otthonról a tanóráira. A Google pedig – sok más cég mellett – szerdán azt kérte a New York-i irodájában dolgozóktól, hogy aznap maradjanak inkább home office-ban.

Éppen szerdán és csütörtökön járt az Egyesült Államokban Rishi Sunak brit miniszterelnök, Washingtonban találkozott a kongresszus vezetőivel, valamint egyeztetett az üzleti élet kulcsfontosságú szereplőivel is.

