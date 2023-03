Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Új-Zéland és Európa kormányai az elmúlt hónapokban sorra tiltják tisztviselőik számára a TikTok használatát. A Fehér Ház követelte, hogy a ByteDance, a TikTok kínai anyavállalata adja el az alkalmazást, különben az Egyesült Államokban az egészet be fogják tiltani tiltani – írta a Politico.

A nyugati tisztségviselők szerint a TikTok felhasználói adataihoz a vállalat több száz kínai mérnöke és operatív munkatársa is hozzáférhet, akik közül bármelyikük dolgozhat az államnak.

2022 decemberében ugyanis néhány ByteDance alkalmazott – akiket később el is bocsátottak –Kínában és az Egyesült Államokban az alkalmazást használó nyugati médiumok újságíróit vette célba. Az Európai Bizottság meg is tiltotta alkalmazottainak a TikTok használatát, hogy ezzel is csökkentse a kibertámadásoknak való kitettséget.

A TikTok tagadja a vádakat

A TikTok állítja, hogy soha nem adott át adatokat a kínai kormánynak, és elutasítaná, ha erre kérnék.

A ByteDance a Kajmán-szigeteken van bejegyezve, ami a TikTok szerint megóvja a kínai ügynökségek támogatására vonatkozó jogi kötelezettségektől. A kínai vállalat látszólag próbál tenni az adatok védelméért, amire két tervet is kidolgozott: az Egyesült Államokban az 1,5 milliárd dolláros Project Texast – amelynek célja, hogy falat építsen az amerikai leányvállalat és kínai tulajdonosai közé – és a 1,2 milliárd eurós európai Project Clovert, ami a TikTok európai adatainak nagy részét európai szerverekre költöztetné.

Elgondolkodtató, hogy a TikTok vezető európai lobbistája, Theo Bertram márciusban azt mondta: „gyakorlatilag rendkívül nehéz” lenne teljesen megakadályozni, hogy az európai adatok Kínába kerüljenek.

A TikTok Project Texas és Project Clover tervei a kiberkémkedéstől való félelmek eloszlatására, valamint a legális adathozzáférésre irányuló lépéseket tartalmazzák. Az uniós terv egy európai biztonsági szolgáltatót hatalmazna fel a kiberbiztonsági politikák és az adatellenőrzések vizsgálatára, valamint egyes alkalmazottak hozzáférésének korlátozására. Theo Bertram szerint ez a szolgáltató a TikTok bevonása nélkül konzultálhatna az európai biztonsági ügynökségekkel és szabályozókkal, így biztosítva azt, hogy nem rejtegetnek semmit.

A kínai kémek hátsó kapukon is bejuthatnak

Amennyiben a kínai ügynökségek nem tudnak legálisan hozzáférni a TikTok adataihoz, akkor a nyugati politikusok állítása szerint egyszerűen a hátsó ajtón keresztül juthatnak be. Kína kiberkémjei a világ legjobbjai közé tartoznak, és a munkájukat megkönnyíti, ha az adatkészletek vagy a digitális infrastruktúra a saját területükön található.

A kiberkémkedéssel kapcsolatos érvelés kritikusai a Torontói Egyetem Citizen Lab 2021-es tanulmányára hivatkoznak, amely szerint az alkalmazás nem mutatott olyan „nyíltan rosszindulatú viselkedést”, mint ami egy kémprogramtól elvárható lenne. A laboratórium igazgatója szerint a kutatóknak mégis hiányoztak az információk arról, hogy mi történik a Kínában tárolt TikTok-adatokkal.

Kínai adathalászat a Meta és az Amazon árnyékában

A TikTok kritikusai tömeges adatgyűjtéssel vádolták az alkalmazást, különösen az Egyesült Államokban.

A vállalat ellen Írországban, az Egyesült Királyságban és Kanadában is vizsgálat folyik a kiskorú felhasználók adatainak kezelése miatt. Hollandiában, Olaszországban és Franciaországban is vizsgálják a TikTok adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatát a személyre szabott hirdetésekkel kapcsolatban, valamint azt, hogy nem korlátozza a gyermekek hozzáférését a platformhoz.

A kínai vállalat visszautasította az egyes jelentésekben megfogalmazott vádakat, és azzal érvelt, hogy az amerikai technológiai vállalatok ugyanolyan nagy mennyiségű adatot gyűjtenek. A Meta és az Amazon is kaptak már nagyobb bírságokat az európaiak adatvédelmének megsértése miatt.

Pszichológiai befolyás, dezinformáció és függőség

Talán a legsúlyosabb vád, hogy a TikTok része egy mindent átfogó kínai civilizációs harcnak a nyugat ellen, melynek célja dezinformációt és elbutító tartalmakat terjeszteni a nyugati fiatalok között, megosztottságot és közömbösséget szítva.

A hónap elején az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a TikTok algoritmusának kínai ellenőrzése lehetővé teheti a kormány számára, hogy befolyásolja a nyugati lakosságot.

A TikTok szerint Európában és az Egyesült Államokban az alkalmazásnak mintegy 300 millió aktív felhasználója van, amely 2022-ben a legnépszerűbb alkalmazások között szerepelt.

A ByteDance-t azzal is vádolták, hogy értelmetlen és időpazarló videókat juttat el a nyugati gyerekekhez, szemben a kínai Douyin alkalmazáson kínált egészséges oktatási tartalmakkal. A szándékos „befolyásolási műveletekkel” kapcsolatos vádak mellett a TikTokot azért is kritizálták, mert függőséget okoz, veszélyes kihívásokra sarkall, illetve félreinformál.

A Citizen Lab kutatói szerint a TikTok nem alkalmaz nyilvánvaló cenzúrát. A kínai vállalat viszont azt állítja, hogy 2019 óta átalakította a tartalommoderálást, és rendszeresen közzétesz egy átláthatósági jelentést arról, hogy mit távolított el, illetve hogy megfelel az új uniós tartalommoderálási szabályoknak is.