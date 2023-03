Évek óta téma a TikTok helyzete világszerte, de különösen az Egyesült Államokban. Még Donald Trump elnöksége idején felmerült, hogy amerikai tulajdonba kell adni a cég egy részét, vagy egyszerűen lekapcsolják, miután a kínai tulajdonosan keresztül a kommunista Kína állami szervei bármibe beleláthatnak, a felhasználókról adatokat gyűjthetnek.

Fokozódó nemzetközi helyzet

A kérdés Joe Biden elnöksége alatt kezdetben nyugvópontra jutott, most azonban, amikor Kína Putyinhoz közeledik, megint élesen felvetődik a kérdés, és most már Európa sem nézheti tétlenül a helyzetet. A nyugati világnak garancia kell, hogy

a kommunista nagyhatalom nem kémkedik az ifjúság színe-virágának telefonjain.

Az USA esetében döntő nap érkezett el a kérdésben: az amerikai kongresszus csütörtökön meghallgatja a TikTok vezérigazgatóját, pontosabban jó alaposan kikérdezik, ahogy a BBC írja: egyenesen az oroszlán szájába dugja a fejét. Mást persze nem tehet, hisz legnagyobb piacáról van szó, ráadásul az ottani döntés meghatározhatja azt is, hogy az EU hogyan kezelje ezt a kérdést. A cégnek tehát a világ legjobb piacainak megmaradása a tét.

Az ifjú cégvezér érvei

Shou Zi Chew a 40 éves, szingapúri származású TikTok főnök, aki 2021-ben vette át a cég vezetését, nincs könnyű helyzetben. A kongresszust arról kéne meggyőznie, hogy a népszerű videómegosztón keresztül nem kémkedik a kínai állam, a baj csak az, hogy az app tulajdonosa a kínai ByteDance, és Kínában létezik egy olyan törvény, hogy ha az országot kizárólagosan vezető Kommunista Párt adatokat kér egy cégtől, akkor az köteles azokat kiszolgáltatni.

A cégvezér fő érve az lesz a meghallgatáson, hogy amerikai felhasználóinak adatai kizárólag Oracle által Amerikában üzemeltetett szervereken tartják, ezeket az Oracle felügyeli, így tűzfalként működik a külföldi kormányok beavatkozásaival szemben, és erre a TikTok másfél milliárd dollárt költött eddig.

Kötélhúzás

Ez azonban eddig nem nyugtatta meg az amerikai politikusokat, ráadásul mind a demokraták, mind a republikánusok kételkednek abban, hogy bármilyen megoldás elég biztonságos lehet, amíg a tulajdonos kínai, aki otthon nem mondhat ellent a kommunista pártnak, bármit is igényelnek tőle. Megoldásként ezért végső soron csak azt tartanák megnyugtatónak, ha a TikTok amerikai üzletága névlegesen amerikai tulajdonban lenne, vagyis olyan cégnél, amelyre semmilyen hatása nincs a kínai szerveknek.

Chew vélhetően ismét előhozza a korábbi érveket, miszerint a Bytedance tulajdonosi köre nemzetközi, az amerikai tevékenységet ott bejegyzett cég végzi ottani szervereken, így arra nincs ráhatása a kínai kormánynak. Ugyanakkor eddig mégiscsak ódzkodtak attól, hogy tényleges amerikai tulajdonosnak adják el a céget, és azt az érvet is felvetheti, hogy ha megegyezés hiányában egyszerűen lekapcsolják az alkalmazást, dühös lesz a 150 millió felhasználó.

Európai hatás

Erre persze ellenérv is akad bőven: a ByteDance számára minden megoldás jobb, mint a betiltás, hisz ekkor teljesen elveszne az értékes vállalkozás, ennél nyilván jobban járnak, ha jó pénzért eladják. A meghallgatás eredmény ráadásul jócskán túlmutat Amerikán: vélhetően bármi is lesz a megoldás, Európa is jó eséllyel hasonló utat követ majd.