Az eMAG és az Extreme Digital november 19-i, első közös Black Fridayén közel 166 ezren vásároltak Magyarországról: egy tipikus fekete pénteki vásárló nagyjából 11 és fél percet töltött az akciós ajánlatok böngészésével, és átlagosan két és fél terméket rakott a kosarába. A legnagyobb értékben a budapesti (bruttó 57 210 forint), Hajdú-Bihar megyei (bruttó 47 886 forint), és Pest megyei (bruttó 47 467 forint) vásárlók rendeltek a jeles napon.

Az idei Black Friday országos átlagos kosárértéke bruttó 61 022 forint volt, de az egyik megyéből valaki csaknem bruttó 3,5 millió forintért rendelt mintegy száz terméket, amelyek között a karácsonyi ajándéktól az irodai szoftverekig egy sor különböző árucikk volt. A pandémia kedvezőtlen alakulása miatt idén a belföldi szálláshelyek/utak voltak kelendőek, ebből közel kétszázat rendeltek meg, a külföldi ajánlatokat viszont csak néhány vásárló merte megkockáztatni.

A hazai vásárlók összesen 10,13 milliárd forint értékben vásároltak a két márka egy napig tartó fekete péntekén, ez jócskán, közel 46 százalékkal felülmúlja az eMAG önállóan tartott, tavalyi Black Friday napján 6,9 milliárd forintos forgalmát. Az idei, reggel 7 óra és másnap hajnali 2 óra között zajló fekete pénteken összesen 420 140 terméket rendeltek meg, ami mintegy 175 százalékkal magasabb az eMAG tavalyi fekete péntekénél, amelynek során 152 602 termék talált gazdára.

“Az eMAG és az Extreme Digital első közös Black Friday eredményei azt mutatják, hogy a vásárlóink értékelték azt, hogy egyetlen napra koncentráltuk a fekete pénteki akciókat, így nem kellett napokig, hetekig keresgélniük például az akciós karácsonyi ajándékokat” - mondta Várkonyi Balázs, az eMAG és az Extreme Digital ügyvezetője.

Bejöttek az előzetes várakozások és tavalyhoz hasonlóan idén is arattak a háztartási eszközök és tisztítószerek, amelyben vélhetően a járványhelyzetnek is szerepe van - ezekből összesen 79 ezret rendeltek. A második legnépszerűbb termékkategória 57,7 ezres eladással a baba/mama és játék - ennek számait a vélhetően karácsonyi ajándékba szánt gyermekjátékok, illetve akciós pelenkák, bébifelszerelések segítették növelni.

A chiphiány dacára sokan rendeltek laptopot és egyéb IT terméket is: a több mint 34 ezres kategóriaeladások mögött több mint 4700 laptop megrendése áll. A fennmaradó tételek jelentős részét monitorok, nyomtatók, SSD-meghajtók, wifi routerek, billentyűzetek, egerek és egyéb hasonló perifériák adják.

A háztartási nagygépek közül idén a mosógép volt a legnépszerűbb (csaknem négyezer vásárlással), a szárítógépek voltak a másodikak (több mint 2700 rendeléssel), a harmadik helyen pedig az alsó fagyasztós hűtőszekrények (csaknem 2100 rendelés). A csaknem hétezer megrendelt tévékészülék legnagyobb hányada 80-82 centiméteres képátlójú (32 coll), a második legnépszerűbb méret a 108 centiméteres volt (42 coll), a harmadik pedig a 138-139 centiméter (54-55 coll).

Figyelemre méltó a divattermékek (ruhák és kiegészítők) népszerűbbé válása: ezekből nagyjából dupla annyit rendeltek, mint tavaly, átlagosan bruttó 16 700 forint körüli áron raktak ilyen termékeket a kosaraikba a vásárlók, míg a szépségápolási termékek hasonló átlaga csaknem 14 ezer forint volt.

A leggyorsabban elkapkodott termékek

Az eMAG-Extreme Digital közös Black Fridayén rekordgyorsasággal, néhány percen belül elfogyott egy sor slágertermék: például kétszáz-kétszáz Asus VivoBook 15 és Asus A210 noteszgép, de a nyolcvan akciós Omen by HP gamer laptop mindegyikét is hamar elvitték. Rendkívül hamar elkapkodták a száz 23,8 colos Asus gamer monitort, ugyancsak kétszáz idei Apple AirPods Pro fülhallgatót, illetve száz iPhone 12 Pro okostelefont is. Az androidos típusok közül a Samsung Galaxy M22-es telefon fogyott el rekordgyorsan - dacára a közel 150-es készletnek. A tévék közül a háromszáz 81 centiméteres Star-Light modell, illetve az LG 139 centiméteres Nanocell tévéjét vásárolták fel a leghamarabb a vásárlók. A leggyorsabban elkelt termékek között található még 120 Beko hűtőszekrény, kétszáz elöltöltős Indesit mosógép, egy Zanussi márkájú beépíthető sütő (kétszáz volt belőle) ,tíz darabos Tefal edénykészlet (350-es fekete pénteki készlettel), Oral-B fogkefék (220 volt két modelljéből összesen).