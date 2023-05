Az egész Európában problémákat okozó autóbuszvezető-hiányra reagálva extra bónuszokkal indítja nyári toborzó kampányát a BKV Zrt.

A társaság a meglévő járművezetők lojalitását és hűségét, valamint az új kollégák elköteleződését szeretné honorálni. A nyári kampány ideje alatt

mind az új belépőnek, mind az őt ajánló BKV-s munkatársnak bruttó 500-500 ezer forint bónuszt fizetünk, amennyiben 6 hónap múlva is a BKV-nál dolgoznak főállásban

– közölte a BKV.

Hiányoznak a buszsofőrok, nem csábítja őket a 700 ezres fizetés sem Folyamatosan csökken a járművezetők száma, ezért kiemelten kezeli a toborzást a BKV Zrt. A létszámhiány miatt kieshet több buszjárat a forgalomból, aminek megelőzését már próbálták magasabb fizetésekkel orvosolni, de egyelőre nem sikerült pótolni a munkaerőt. Bővebben>>>

A BKV-nál jelenleg kétezer autóbuszvezető és 280 trolibuszvezető dolgozik, átlagos bruttó keresetük 730 ezer forint.

A járműflotta frissítése érdekében 2022-ben 135 új busz állt forgalomba és folyamatosan érkeznek az új trolibuszok is, összesen 48 darab. Cél az évente egymilliárd utasnak biztosítani a korábbi színvonalat.

A mostani toborzó kampányban az új járművezetők folyamatos képzése mellett ösztönöznék a szakmában dolgozókat és újakat hívnak, hogy váltsanak a főváros 55 éves közlekedési vállalatára.

A feltétel féléves munkaviszony

Biztatják munkatársaikat, hogy buszt vagy trolibuszt vezető kollégáiknak ajánlják a BKV-t. Azoknak pedig, akik szívesen csatlakoznának a fővárosi társasághoz, javasolják, hogy a végállomáson keressenek egy BKV-s járművezetőt, aki beajánlja őket.

Ha 6 hónap múlva is a BKV-nál dolgoznak, mindketten megkapják a bruttó 500 ezer forint bónuszt.

Jelentkezhet az is, akinek még nincs (a buszvezetéshez szükséges) D kategóriás jogosítványa. Nekik is jár extra juttatás: a BKV folyamatosan indítja képzéseit a C kategóriával rendelkező jelentkezőknek, akik a tanfolyam ideje alatt is munkatársak lesznek és a munkabér mellett sikeres vizsgánként (összesen 4 alkalommal) bruttó 150 ezer forint bónuszt is kapnak. Járművezetői állásra B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni.

Nem csak budapestiek jelentkezését várják

A munkába járáshoz támogatást adnak, azoknak pedig, akik a fővárostól messzebb élnek, munkásszállón biztosítanak kedvezményes elhelyezést.

Nők jelentkezését is várják: a BKV-nál a buszvezetők között jelenleg 3, a trolibuszvezetők között pedig 8 százalék a nők aránya.