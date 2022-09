"A hasábburgonyát szeretik a gyerekek, van bent pár zacskó a fagyasztóban és bármikor gyorsan tudok belőle vacsorát készíteni" - mondta a Bukszának (a Napi.hu szerkesztőségi blogjának) egy édesanya az egyik budaörsi hipermarketnél lévő parkolóban, aki a drágulás miatt a korábban megszokottnál több mirelit élelmiszert vásárol. Megkérdeztük a boltláncokat, hogy egyedi esetről van-e szó vagy tényleg egyre több vásárló váltott mirelitekre. Erről később részletesen szó lesz, de előbb érdemes bemutatni, hol tart az élelmiszer-drágulás.

Elszálltak az árak, visszafogták magukat a vásárlók

A várakozásoknak megfelelően augusztusban tovább gyorsult az infláció, a júliusi 13,7 százalékról 15,6 százalékot tett ki. Ebben főszerepet játszottak az élelmiszerek. 2021 első felében - a havi adatok alapján - mindössze 2,4-3,9 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak éves összevetésben, majd júliustól egyre meredek emelkedőre kerültek. A tavaly júliusi 3,1 százalékos drágulás után után idén januárban már 10 százalék feletti emelkedésről volt szó, idén júniusban már 20, augusztusban pedig már 30 százalékot is meghaladta az élelmiszer-infláció.

Lényegében minden élelmiszer hozzájárult a kiugró adathoz és egyelőre nem igazán látszik, hogy mikor kezd lassulni, megállani az áremelkedés. Emiatt a vásárlók árérzékenyebbek lettek, sokan keresnek ugyanabból olcsóbbat, esetleg kisebb kiszerelést vagy helyettesítő terméket. Vannak, akik a magas ár miatt lemondanak róla egyes termékekről Utóbbira utal, hogy az élelmiszerboltok forgalmának volumene (az árváltozások nélkül kalkulált forgalom) már júliusban 3,3 százalékos csökkenést mutatott.

A további esetleges áremelkedéssel szemben elvileg fel lehet venni a harcot a hosszabb távon eltartható élelmiszerekkel. Ezért tűnik logikusnak a cikk elején idézett vásárló döntése, hogy fagyasztott termékeket (például mirelit pizzát, kukoricát, zöldbabot, más zöldségeket, gyümölcsöket) vesz a korábbinál nagyobb mennyiségben, hiszen ezeknek a nagy része több hónapig, akár még 1-2 évig megőrzik a minőségüket a fagyasztóban.

A hűtőpultok sztárjai

A Bukszának nyilatkozó boltláncok azonban egyelőre nem látnak kiugró forgalombővülést a hűtőpultoknál, de vannak kivételek.

A mirelit termékek választéka folyamatosan bővül, fejlődik. Ha a forgalmi adatokat vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a kategória növekedést tudott elérni a nyári szezon alatt, köszönhetően főképp a fagylalt és jégkrém termékek eladásának, valamint a töretlenül népszerű pizza kategória erősödésének. Ha a volument nézzük, akkor a bázisidőszakkal összehasonlítva enyhe fokú volumencsökkenés tapasztalható.

- közölte a Spar kommunikációs vezetője, Maczelka Márk.

Ezzel összhangban nyilatkozott a többi boltlánc. A Tesco sajtóosztálya szerint az teljes mirelitkategóriát nézve nem jellemző, hogy a vásárlók volumenben többet vásárolnak a tavalyi év azonos időszakához képest. "A jégkrém és a pizza kategórián növekedett a volumen tavalyhoz képest, ennek oka lehet egyrészt, hogy meleg volt az idei nyár. Másrészt az, hogy ár-érték arányban jó alternatíva a fagyasztott pizza" - közölte a cég.

Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője közölte: „A múlt év azonos időszakához képest az elmúlt három hónapban a fagyasztott húsoknál és sajtoknál (rántott) nem tapasztaltunk kiugró változást az értékesített mennyiség tekintetében. A választékon belül egyelőre nem láttunk jelentős elmozdulást az alacsonyabb áras termékek irányába." A szintén mirelitek csoportjába tartozó jégkrémeknél a Penny szerint általánosan elmondható, hogy jó szezont zár az egész piac. Ennek egyrészt a kedvező időjárás – a rendkívül meleg nyár – kedvezett, másrészt a cukrászdákban tapasztalható magas árak sok vásárlót a jégkrémek felé irányítottak. A Penny esetében a darabszámot nézve 17 százalékkal nőtt a jégkrémek forgalma a nyári hónapokban az egy évvel korábbihoz képest.

Az Aldi szerint bár fagyasztott termékekből a vásárlók időben előre tervezve vásárolnak, de a termékkategóriához képest nagyobb felvásárlási hullám most nem tapasztalható, ez alól kivételt az akciók jelentik. A többiekhez hasonlóan ennél a boltláncnál is népszerűek a mirelit pizzák, amelyek jelentős árelőnyt biztosítanak egy éttermek vagy ételkiszállító cégek áraihoz képest. Emellett az Aldikban is kiemelkedő volt a jégkrémforgalom az elmúlt három hónapban.