Az Országgyűlés kedden tartja az utolsó tavaszi ülésnapját. A képviselők egyebek mellett szavaznak a jövő évi büdzséről, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről és az egyes állami vagy önkormányzati bérlakások megvásárolhatóságáról szóló kormánypárti előterjesztésről is.

A legújabb fideszes módosító javaslat szerint a forgalmi érték akár 30 százalékáért is meg lehetne venni az önkormányzati bérlakásokat, ráadásul a Várnegyedben az állami, illetve önkormányzati cég által tulajdonolt ingatlanokra is kiterjesztenék a kötelező ingatlaneladást.

A hétfőn többezres tüntetést szervező civilszervezetek szerint a pedofilellenes törvénycsomaghoz olyan kormánypárti módosító javaslatok érkeztek, amelyek több korábbi kormányzati megnyilatkozáshoz hasonlóan a jelek szerint összemossa a pedofíliát a homoszexualitással. Egyebek mellett a 18 éven aluliak számára olyan tartalom is tiltólistára kerülne, amely "a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg". (Így például a filmek is.) Tilos lenne az ilyen reklámokat elérhetővé tenni 18 év alattiaknak. Ellehetetlenülhetnek az iskolai felvilágosító foglalkozások is.

Annak ellenére döntés várható a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozásáról és ingyenes vagyonjuttatásáról, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szintén többezres tüntetés után bejelentette, hogy ha társadalmi vitára alkalmas állapotba kerül a projekt - mert a kormány szerint még csak tervezik azt -, népszavazást lehet tartani a kínai egyetem budapesti campusáról és 500 milliárdos finanszírozásáról, másfél év múlva.

Kedden szavaznak a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés május 26-i ülésnapján már elfogadott "Az ingatlan-nyilvántartásról" szóló törvényről, valamint egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról. Az utóbbi javaslat létrehozza a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot, amelybe már nem csak a szálláshely-szolgáltatóknak, hanem a vendéglátóknak és a turisztikai attrakciók üzemeltetőinek is adatot kell szolgáltatniuk, a szálláshely-szolgáltatókat pedig központilag minősítik, e nélkül még a falusi szobakiadó sem működhet a jövőben.

Az Országgyűlés titkos szavazással dönthet az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról, végül pedig mintegy 10 millió forinttal csökkentheti a Jobbik elnökének tiszteletdíját, amiért Jakab Péter egy napirend előtti felszólalásában megsértette a házszabályi rendelkezéseket - írta az MTI.