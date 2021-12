Újabb részletek derültek ki – az amúgy is szövevényes – 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügy csütörtöki tárgyalásán: a közbeszerzés miatt azért indult bírósági eljárás, mert a gyanú szerint 2015-ben az eredeti árnál 600 millió forinttal drágábban szerezte be Pécs városa a használt Volvo buszflottát, mert egy közvetítőt, a holland Bus and Coach céget iktatták közbe.

A vád nagy értékre elkövetett gazdasági csalás, a bűnösségét viszont egyik vádlott sem akarja elismerni, azt állítják, fideszes politikusok döntöttek helyettük. Az egész ügy azért jutott bírósági szakaszba, mert bár a gyanús körülményekről a magyar sajtóban is cikkeztek, a magyar nyomozóhatóságok nem léptek, nem úgy a hollandok. Csengő Andrást, a Pécsi Sörgyár volt vezérigazgatóját, Hollandia egykori tiszteletbeli konzulját egy helyi bankban fogták meg, ahol az ügyintézőnek gyanús lett, hogy 900 ezer eurónyi készpénzt akar befizetni egy számlára. A gyanú szerint egy szerb bankból vette ki az összeget, majd egész Európán átautózott. A Kaposvári Törvényszéken szeptember óta zajlik a tárgyalássorozat.

Távol maradó tanúk, hollandiai utak

Csütörtökön tanúvallomásokkal folytatódott az eljárás: a büntetőtanács a túlárazott buszflottát megvásárló Tüke Busz munkatársait hallgatta meg. Ugyanakkor lassítja a folyamatot, hogy az előző tárgyalási napon a kormánypárti politikusok távol maradtak: Csizi Péter volt helyi parlamenti képviselő betegségre, Páva Zsolt volt polgármester amerikai diplomáciai szolgálatára hivatkozott. Az ő vallomásuk kulcsfontosságú momentum lenne, mert Vadócz Attila tanácsvezető bíró hangsúlyozta, hogy azok ismeretében fog dönteni Bánki Erik fideszes képviselő beidézéséről, mivel az I. rendű vádlott azt állítja, hogy valójában ő, Páva Zsolt és Csizi Péter döntöttek helyette.

Most az igazán sokatmondó tanúvallomást Madár Péter, Pécs volt gazdasági tanácsadója tette - aki egyébként rokona Bánkinak -, amelyben elismerte, hogy kétszer is megfordult Hollandiában, még mielőtt a szerződést megkötötték volna a holland buszok megvásárlásáról. Sőt, azelőtt, hogy a közbeszerzési eljárást kiírták volna találkozott a végső győztes Bus and Coach képviselőivel, ami mindenképpen nehezen indokolható lépés.

Ahogy arról beszámoltunk, a hétfői tárgyaláson a II. rendű vádlott, Csengő András még Hollandiában tett vallomását ismertették. A volt sörgyári vezető, Hollandiában azt mondta a lekapcsolásakor a rendőröknek, hogy a 900 ezer eurónyi készpénzt lottón nyerte.

Viszont akkor és most sem lehetett meghallgatni a Chicagóban diplomatáskodó egykori polgármestert, Páva Zsoltot, aki jelezte: legkorábban karácsonykor tér vissza Magyarországra, Csizi Péter az utolsó pillanatban, a hétfői tárgyalás reggelén beteget jelentett, P. Endre pedig rosszullétre hivatkozva maradt távol mind a két alkalommal.

Az ügy szövevényességét mutatja még, hogy a bíróság által bekért repülőtéri utaslisták szerint az biztos, hogy Bánki is járt Hollandiában a botrányos buszbeszerzés időszakában. Valamint a Szabad Pécs megírta, hogy a képviselő visszanémetesített nevű (Bauer) testvére is üzleti kapcsolatban állt P. Endrével. Ráadásul a hozzájuk köthető cég egy bajor, alig tízezer lelket számláló kisvárosba van bejelentve, ahol több magyar kötődésű vállalkozás is található.