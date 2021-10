A Magyar Orvosi Kamara elnöksége arra kéri honfitársait, hogy a koronavírus járvány agresszív, súlyos szövődményeket okozó változatának gyors terjedése miatt tömegrendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vegyenek részt, és viseljenek maszkot - közölte honlapján a köztestület.

A maszk használatának fontosságára gyakorlatilag már az összes járványügyi szakértő, orvosok, epidemiológusok, víruskutatók, és a Magyar Tudományos Akadémia is felhívta a figyelmet itthon. Egyedül a kormányzat felől nem érkezett ilyen figyelmeztetés, arra való hivatkozással, hogy a hazai védekezés oltásalapú.

Csakhogy minden szakértő egyetért abban - legutóbb az IME konferenciáján előadást tartó Jakab Zsuzsanna, a WHO vezérigazgató-helyettese is beszélt erről -, hogy a vakcina amellett, hogy szükséges, nem nyújt elegendő védelmet.

Az eredeti vírushoz képest a sokkal gyorsabban terjedő, szaporodó és súlyosabb betegséget okozó delta variáns ellen csak komplexen lehet és kell védekezni, tehát az oltáson kívül hordani kell a maszkot, tartani a távolságot és ügyelni a kézfertőtlenítésre.

A romló járványhelyzetben a tömegrendezvényeken való részévétel veszélyeire a napokban Rusvai Miklós víruskutató is figyelmeztetett. A Békemeneten való részvétel szerint kockázatos is lehet, mivel Romániából is hívnak oda résztvevőket, ahol köztudottan kritikus a járványhelyzet.

A delta variáns terjedése miatt Magyarországon a múlt péntekihez képest ma megduplázódott a fertőzöttek, két és félszeresésre nőtt a halálos áldozatok száma.