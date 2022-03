A múlt hetinél kissé kisebbet,50 bázispontot emelt az egyhetes betét kamatán az MNB. Az effektív kamat új mértéke 5,85 százalék – adta hírül az MNB.

Csütörtök reggel ugyanis a jegybank 5,85 százalékon hirdette meg az újabb egyhetes betéti tenderét. Ez 75 bázispontos kamatemelést jelent.

Mivel jelenleg ez az irányadó ráta, a csütörtöki lépés érdemi monetáris szigorítást jelent. (Eközben a jegybanki alapkamat február 23. óta 3,4 százalékon van, a következő kamatmeghatározó ülést pedig március 22-én tartják, így legközelebb akkor szűkülhet a rés az alapkamat és a kéthetes betéti tender, azaz a jelenlegi irányadó eszköz kamata között.) Nagy kérdés, hogy a héten óriási sávot bejáró forint ettől valóban megnyugszik-e. Jelenleg a 378 forintos szint körül mozog az euróárfolyam.

A forint a hétfőn történelmi mélypontra esett, az euró árfolyama 400 forint körül járt, majd a Magyar Nemzeti Bank megemelte a kamatfolyosót 6,40 százalékra. Mivel a egyhetes betéti kamat eddig 5,35 százalék, a kamatemelés maximuma 105 bázispont lehetett, mivel csütörtök reggel ekkora különbség volt az egyhetes betéti kamat és a kamatfolyosó új felső széle között. Ez azt is jelenti, hogy a következő hétre maradt még 55 bázispontnyi muníciója a jegybanknak.

Virág Barnabás alelnök pedig üzent a befektetőknek, hogy fájni fog a forint elleni spekuláció. Egyben jelezte, mindent megtesz a jegybank az infláció megfékezése érdekében. A magyar deviza azóta héten annak ellenére erősödött, hogy szerdán kiderült, idén februárban 8,3 százalékra gyorsult az éves infláció, Havi szinten legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak, de a többi kategóriában is érzékelhető az árnyomás. A maginflációs indexek is azt mutatják, hogy az inflációs alapfolyamatok is erősödtek, az ár nyomás a termékek és szolgáltatások egyre szélesebb körét érinti. A piaci elemzők szerint idén 9 százalék is lehet az átlagos infláció.

Már négy hónapja tart

A csütörtökönként tartott egyhetes betéti tenderek aukcióin az alapkamattól el lehet térni, így az ezeken kialakuló, az alapkamatnál magasabb kamatszint az, ami ténylegesen érvényes a piaci működésben. Amióta ezt a lehetőséget az MNB megteremtette emelt is minden alkalommal.