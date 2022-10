Molnár Judit: van olyan út, amire az emberek minden spórolt pénzüket kifizetik

A turisztikai szektornak a koronavírus és a háború után most az energiakrízissel, az elszálló árakkal és a gyenge forinttal is meg kell küzdenie. Az egzotikus utak az eddigieknél is kevesebb ember számára lesznek elérhetők, de van olyan utazási forma, amire a turisták a spórolt pénzüket is ráköltik - többek között erről beszélt a Napi.hu videopodcastjában Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, de szóba került a Lagun Travel csődje, a repülőgépkáosz, a nyári hőség és a szállásfoglaló oldalak is.