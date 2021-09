Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szeptember 1-jétől megkezdte a korábban az Elmű-Émász által ellátott ügyfelek számára az áramszolgáltatás biztosítását; a napelemes ügyfeleket sem éri hátrány - közölte honlapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az állami tulajdonú energiaszolágáltató, az EON Hungária csoport és a MEKH közös tájékoztatása szerint minden érintett ügyfél - beleértve a háztartási méretű kiserőművel rendelkezőket is -, az Elmű-Émásztól kapnak majd végszámlát, amely az éves szaldóelszámolás megszokott rendjében is változást jelent.

Annak érdekében, hogy a többlettermeléssel rendelkező napelemes ügyfeleket ne érje hátrány a rendkívüli elszámolás miatt, az elmúlt időszakban az átadó és az átvevő fél kidolgozta a megoldást. Ennek lényege, hogy azoknál a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfeleknél, akiket az elszámolás kedvezőtlen lenne pénzügyileg, az MVM Next az éves elszámolás idején a rendszerhasználati díjak kiszámításánál az Elmű-Émász elszámolásának eredményét is figyelembe veszi. Így az ügyfeleknek a szolgáltatóváltás nem jár majd hátrányos következményekkel.

A megoldásról az érintetteket az MVM Next tájékoztatni fogja.

A tájékoztatás szerint az energiahivatal megvizsgálta a háztartási naperőművek termelésének elszámolására kidolgozott szolgáltatói javaslatot, és megállapította, hogy a megoldás korrekt feltételeket teremt a naperőmű-tulajdonosok számára, alkalmazásával a naperőműves háztartásokat nem éri anyagi kár, és a javaslat a hatályos jogszabályoknak is megfelel.

A MEKH, mint szabályozó hatóság továbbra is nyomon követi a szolgáltatóváltás folyamatát, és ellenőrizni fogja a javaslatban foglaltak gyakorlati megvalósulását is. Az Eneregiahivatal jelezte azt is, hogy a háztartási naperőművek esetében alkalmazandó szaldó elszámolás 2023. december 31-ig érvényben marad, és minden további szolgáltatóváltás esetén ezt kell alkalmazni.