Több száz vakcina készül jelenleg a világban a koronavírus ellen, ezek közül több mint százból nemsokára hatékony oltás lesz. Köztük vannak a fehérje alapú oltóanyagok, amelyek óriási előnye, hogy nem tartalmaznak semmilyen genetikai anyagot, és nincs bennük vírus, vagy vírusszerű partikula. Egyszerű fehérjemolekulával alakítják ki a védelmet, ami az oltáselleneseknek nagyon szimpatikus lehet - mondta egy ma esti, a vakcinációval, harmadik oltással foglalkozó webináriumon Szlávik János, infektológus főorvos.

A delta variánsról szólva Szlávik kijelentette, mindenkit megriasztott az az elképesztő gyorsaság, ahogy elterjedt a világban. A delta mutáció jobban terjed a fiatalok és gyerekek között, mert ők inkább oltatlanok, és talán súlyosabb betegséghez is vezet, de ezt még nem tudjuk kimondani, idő kell hozzá - jegyezte meg.

Izgalmas kérdésnek nevezte a jelenlegi vakcinák delta elleni hatékonyságának mértékét. Szerinte ugyanis a Coronavac kivételével mindegyik vakcina hatékony, csak van amelyik kevésbé.

Rossz hír viszont, hogy lesznek más mutációk is - tette hozzá.

A koronavírus elleni oltás 3. adagját a 60 feletti, krónikus betegeknek - szervátültetett, súlyos immunhiányos, daganatos - javasolta főleg, de kiemelte, hogy a 2. oltás után 4 hónappal mindenki felveheti. Elmondása szerint zajlanak a vizsgálatok, de úgy tűnik hogy a 3. oltás nem jelent különösebb veszélyt, egyelőre nem látni különösebb mellékhatást. A járvány beindulásával pedig a maszkhasználatot is indokoltnak nevezte.

Meggondolandó, hogy a gyerekeket is oltsuk - fogalmazott Szlávik János, megemlítve, hogy korábban nem támogatta a gyerekek vakcinázását. A tapasztalatok szerint azonban a delta több gyereket érint, közülük is többen kerülnek kórházba, ezért mint mondta, nem rossz döntés 12 év felett oltani. A gyerekek jól tűrik az oltást, és az hatékonyan védi őket - hangsúlyozta.

A főorvos szerint az antitestek szintje és a védettség nem korrelál egymással, szavai szerint látott beteget magas antitest szinttel és olyan embert is, aki antitestek nélkül sem lett beteg.

Arra a kérdésre, hogy két Moderna után milyen oltást érdemes harmadiknak beadatni a főorvos hangsúlyozta, az ajánlás szabad kezet ad a választásban. Lehet más típussal oltakozni és ugyanazt is fel lehet venni, konzultálni kell a kezelőorvossal.

Az utazni szándékozó Szputnyikkal oltottaknak Janssent javasolt, így egy adaggal megoldható az utazáshoz elvárt védelem.

A két kínai vakcinával immunizáltaknak azt felelte, hogy az ajánlás szerint egy harmadik Pfizer megfelelő védettséget ad.

Gyermekvállalás előtt álló, két kínai oltást kapott fiatal kérdezőnek is javasolt egy harmadik oltást. Szerinte most, a novemberi járvány előtt érdemes gyorsan felvenni a Pfizert, s utána két hónappal már vállalhat gyereket.

Arra a kérdésre, hogy meddig fog még mutálódni a vírus Szlávik kifejtette, állandóan jelennek meg hírek újabb variánsokról, duplamutációkról, keresztmutációról, ott, ahol dühöng a járvány, Japánban, Dél-Afrikában vagy Indiában.

Amíg a világon van olyan hely, ahol tombol a járvány, addig lesznek újabb és újabb mutációk, az oltás jelenlegi tempóját figyelembe véve ez 2023 -ig is eltart. De hogy utána mi lesz, még nem lehet tudni - tette hozzá, megjegyezve, hogy lesznek olyan oltások is, amelyek valamennyi mutáns ellen hatékonyak.

Véleménye szerint annak felesleges 3. oltást beadatni, aki átesett a betegségen és mindkét adagot felvette.

A maszkhordásról kijelentette, a jól fedő FFP2-es maszk kellően véd a delta ellen is, ami úgy tűnik, hogy a szem nyálkahártyáján keresztül nem fertőz. Nincs bizonyíték arra sem, hogy a felületeken keresztül, vagy élelmiszerrel fertőz a vírus, ugyanakkor az ellenkezőjére sem, tehát a fertőtlenítést érdemes folytatni, de nem érdemes misztifikálni - tanácsolta Szlávik.

Az egészséges 65 évesnél fiatalabbaknak azt javasolta a 3. adaggal kapcsolatban, hogy amennyiben aggódnak, adassák be maguknak. Fiataloknak viszont egyáltalán nem tartja szükségesnek a 3. dózis felvételét.

Az első körben, január, februárban oltott egészségügyi dolgozóknak is ajánlotta a 3. vakcinát, hozzátéve, hogy aggodalomra nincs ok, nincsenek elkésve, hiszen van, ahol a 2. oltás után 8 hónappal ajánlják az újabb immunizációt. Szerinte ezt a kórházak megszervezik majd a dolgozóiknak, mint ahogyan náluk, a Dél-pesti Centrumkórházban is így tesznek.

A Sinopharmmal kapcsolatos aggodalmakra reagálva úgy fogalmazott, "tudjuk hogy a hatékonysága alacsonyabb, ami nem jelenti azt, hogy nem jó". Az idősebbeknél kiváltott védettségről szóló tanulmányok szeptemberben fognak megjelenni - jelentette ki.

Óvatosságot ajánlott a beoltott nagyszülők és oltatlan unokák találkozása esetén a járvány idején. A delta ugyanis már a tünetek megjelenése előtt két nappal fertőz, így ha a vírus találkozik fogékony szervezettel, azt megfertőzheti. Ha beindul a járvány lesz olyan pillanat, amikor akár az oltott idősek is veszélyben lehetnek - hangsúlyozta Szlávik János.

Az influenza oltás és a koronavírus oltás között két hét szünetet javasolnak - válaszolta egy kérdésre Szlávik János, aki szerint lehet, hogy idén súlyosabb influenzajárvány jön ha nem hordunk maszkot. Az influenzajárvány tavaly a maszkviselés miatt elmaradt.

Vitaminkérdésben Szlávik úgy foglalt állást, hogy felesleges a nagy dózisú C vitamin, mert nem véd meg a fertőzéstől. A megfelelő D vitaminszint azonban fontos lehet, ezért az idősek, illetve akik nincsenek eleget napon, 2-3000 egységet szedjenek naponta. Emellett a cink és szelén jelentőségét hangsúlyozta a légúti fertőzésekkel szembeni védelemhez, megjegyezve, hogy a koronavírustól ezek sem védenek meg. Eloszlatta a fertőzés és a vércsoport közötti összefüggéssel kapcsolatos hiedelmeket is.

Az allergia és a koronavírus fertőzés megkülönböztetése Szlávik szerint főleg akkor fontos, ha egy tünetes ember sok más emberrel is találkozik, akkor érdemes teszteltetnie magát.

Az utazásokkal kapcsolatban úgy vélte, azt kell végiggondolni, hogy megfertőződhetünk, és be tudjuk hurcolni a családba a vírust.

A vérplazmával végzett kezelésekről elmondta, korai stádiumban hatékonynak bizonyultak.