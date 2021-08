Tarolt a hazai bankszektor az idén, és a kilátások a nagyszerűek. A hitelezés pörög, a jegybank pedig kamatemelési ciklusba kezdett, ami miatt emelkedhetnek a marzsok. Bár a kormányzat a hitelek törlesztésére vonatkozó moratóriumot szeptember végéig felfüggesztette, és egyelőre semmiféle hír nincs arról, hogy a októbertől mi vár ezekre a kölcsönökre, a hazai bankok vezetői nem aggódnak, sőt.

"Módosítottunk a várakozásainkon" - ezzel kezdte Bencsik László, a OTP Bank vezérigazgató-helyettese a bank eredményeit ismertető sajtótájékoztatót. A tőkearányos megtérülést most már 18-20 százalék közé várja a bank a korábbi 15 százalék helyett, amire minden esély megvan, mivel az első félévben 19,1 százalékos lett ez a mutató, az év hátralévő részében pedig nem számít jelentősebb céltartalékolásra a bank. Vagyis a profit sokkal jobban alakulhat majd, mint ahogy azt az év első hónapjaiban a hitelintézetnél várták.

Ismét jobb lett a vártnál

Az OTP az első és a második negyedévben is jobb számokkal rukkolt elő, mint amit az elemzők vártak, akik ha kis mértékben is, de rendre alulbecslik a bank nyereségét. Az első féléves számviteli eredmény 215 milliárd forint lett, a második negyedév ezen belül 122 milliárd forint volt. A hitelállomány akár 20 százalékkal is bővülhet az idén, az egyetlen kérdőjel a banknál a moratórium, amelynek szeptember végéig történt meghosszabbítása 5,6 milliárd forintos veszteséget jelentett. Eddig összesen a két hosszabbítással együtt 33,8 milliárd forintba került a banknak a hiteltörlesztések felfüggesztése. Az OTP-nél most az összes lakossági állomány 39, a vállalati állomány 15 százaléka van most moratóriumban.

Az OTP nyereségének nagyobbik hányada ugyan a külföldi leányoktól jön, de a magyarországi alaptevékenység is hasít. Magyarországon 7 százalékkal emelkedett a teljesítő hitelállomány egyetlen negyedév alatt, a piaci részesedét pedig minden fontos szegmensben növelni tudta a bank.

Osztalékot is kaphatnak majd a részvényesek, ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) rábólint végre a kifizetésre. Egyelőre viszont a jegybank vezetői körlevelében az osztalék-kifizetések további felfüggesztésére utasította a hitelintézeteket, az OTP októberben fog tárgyalni az MNB-vel arról, hogyan és mikor fizetheti ki a részvényeseinek járó juttatást.

Az Ersténél is hatalmas a profit

Eredményes első félévet zárt az Erste Bank is. Az idei első hat hónapban a nettó kamatbevételek 19 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 17,8 százalékkal emelkedtek, míg a kereskedési és konverziós bevétel 25,5 százalékkal nőtt. A működéssel kapcsolatos kiadások ettől jóval elmaradó mértékben, 5,1 százalékkal nőttek egy év alatt, így a pénzintézet működési eredménye 45,5 százalékkal 49,5 milliárd forintra emelkedett. Az adózás utáni eredmény pedig 31,8 milliárd forintra nőtt – mondta Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Az ügyfélhitelek állománya június végén 7,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új hitelek kihelyezése ugyanakkor lassult, 10,6 százalékkal maradt el 2020 első hat hónapjának teljesítményétől. A teljes lakossági hitelállomány 18 százalékkal nőtt a tavalyi első félévhez képest, a lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalati üzletágban az új finanszírozás (hitel és kötvény) volumene 9 százalékkal bővült 2020 első félévéhez képest, míg az állomány stagnált.

A személyi kölcsönök folyósítása is meghaladta a tavalyi időarányos teljesítményt, a babaváró kihelyezések azonban alulmúlták az előző évi. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezések értéke 66 százalékkal nőtt, a csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – egy év alatt 19 százalékkal 3965 milliárd forintra emelkedett.

A magyar lett a legszebb leány

A másik osztrák tulajdonban lévő hazai nagybank, az Raiffeisen tulajdonosai sem panaszkodhatnak a hitelintézet idei eredményére. A Raiffeisen Bank International (RBI) negyedéves tőzsdei beszámolójából kiderül, a 14 kelet- és közép-európai országban jelenlévő pénzügyi csoport leánybankjai közül a magyarországinál nőtt a legnagyobb mértékben a hitelállomány az elmúlt esztendőben. Bár ebben lehetett némi szerepe a moratóriumnak is, az euróban számolva 27 százalékos éves növekedés mindenképpen hatalmasnak számít. Ezen belül a lakossági állomány 23, a nem lakossági csaknem 28 százalékkal emelkedett. A magyarországi Raiffeisen az utóbbiban jóval nagyobb portfólióval rendelkezik.

Az eredményességi mutatók is minden soron javultak. A jelentés több helyen is megjegyzi, hogy Magyarországon kimagasló mértékben nőtt például a díj- és jutalékbevétel. Ezen a soron több mint 10 százalékos volt a bővülés éves összevetésben, de a kamatbevétel is 7,8 százalékkal emelkedett. A működési eredmény 13,4 százalékkal 68 millió euróra emelkedett az első félévben, az adózott profit pedig 63 százalékkal ugrott meg 36 millió euróra. A bank ugyan kevesebb céltartalékot képzett az idén, mint tavaly, de a megugró profit csak kis részben ennek, sokkal nagyobb mértékben a robusztus működési eredménynek volt köszönhető.

Eredményrekord a K&H-nál

A magyarországi K&H csoport anyacége, a KBC is kiváló eredményekről számolt be az idei második negyedév után. Bár a beszámolóban hangsúlyozzák, hogy az itteni moratórium nem felel meg az Európai Bankhatóság (EBA) kritériumrendszerének, a magyarországi operációk eredménye így is kiváló. Az anyacég által közzétett adatok szerint a K&H csoport kamatbevétele csaknem 16 százalékkal nőtt éves összevetésben, a díj- és jutalékbevétel soron pedig 4,6 százalékos volt a növekedés.

A negyedéves profit rekordgyanúsnak tűnik. Az adózás előtti eredmény soron 86 millió, az adózott eredménynél pedig 75 millió euró szerepel, mindkét adat több mint a négyszerese a tavalyinak. A legnagyobb eredménynövelő tényező a K&H-nál a céltartalékok felszabadítása lehetett, míg tavaly a várható veszteségekre a második negyedévben 50 millió eurót különített el a bank, az idén ugyanebben az időszakban 16 millió eurót tudott felszabadítani.

A banküzem jól ment, a hitelállomány csaknem 15, a betétállomány 14 százalékkal nőtt az elmúlt 12 hónapban. A biztosítónál viszont a korábbi évek javuló trendje kissé megbicsaklott. Az életágon hatalmas, 31 százalék fölötti díjbevétel-növekedést ért el a cég, de a nem élet ág alig 2 százalékkal bővült. A biztosító által termelt nyereség is csupán 5 millió euró lett szemben az egy évvel korábban elért 9 millió euróval.

Leszakadóban az UniCredit

Javultak a nyereségességi mutatók az UniCredit Banknál is, de a bővülés mértékét nézve, az olasz UniCredit tulajdonában lévő magyarországi hitelintézet elmaradt a versenytársaktól. Az anyacég beszámolója szerint a magyarországi leánybank nettó kamatbevétele 7,4 százalékkal nőtt tavalyhoz képest az első félévben, a nettó jutalékbevétel viszont stagnált, pedig ezen a soron minden nagyobb versenytársnál bővülést mértek. Az ügyfélhitelek állománya is mindössze 2 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami nagyon szerény mértékű a többi bankéhoz képest, a betétek eközben több mint 31 százalékkal gyarapodtak.

A működési eredmény is csupán 3,6 százalékkal nőtt 106 millió euróra. A nettó eredmény ennél jóval nagyobb mértékben emelkedett, 63 millió euró lett a tavalyi 50 millió után, de ennek a legfőbb oka az volt, hogy a hitelezési veszteségekre ezúttal csupán 14 millió eurót tett félre a bank szemben a tavalyi 27 millióval.

A másik olaszországi tulajdonban lévő magyarországi bank, a CIB már sokkal jobb eredményekkel büszkélkedhet az anyacég, az Intesa Sanpaolo által közzétett adatok szerint. Nagyjából stagnáló működési költségek mellett 16,6 százalékkal nőtt az itteni operáció működési bevétele, ennek köszönhetően a bruttó eredmény 85 százalékkal 38 millió euróra ugrott. Tavaly a bank nullás nettó eredménnyel zárta az első félévet, az idén viszont 15 millió eurós nettó profitot termelt. Az ügyfélhitelek állománya 3,1 milliárd euróról 3,5 milliárdra emelkedett, a betéteké pedig 4 milliárdról 4,8 milliárd euróra nőtt.