A kormány szombaton jelentette be, hogy a jelenlegi feltételekkel október 31-ig lehet beadni - a hagyományos, rövid idő alatt megtérülő - napelemes rendszer telepítési és betáplálási igényeket az MVM-hez, utána – a hivatalos indoklás szerint – a hálózat túlterheltsége miatt megszűnik ez a lehetőség.

Május végén Szijjártó Péter külügyminiszter még azt jelentette be, hogy a magyar kormány csatlakozott az indiai-francia alapítású nemzetközi napenergia szövetséghez. "Felgyorsítjuk a napenergia-beruházásainkat is annak érdekében, hogy 2030-ra a magyar villamosenergia-előállítás 90 százaléka már karbon-semleges legyen" - közölte a miniszter. Azóta alig öt hónap telt el, és a kormány alapvető változtatásokat jelentett be - hívja fel a figyelmet az RTL Híradó.

Rezsiemelés után beruházás, majd kopp



Az új belépőknek megszűnik az a lehetőség, hogy visszatáplálhatják a rendszerbe a megtermelt, de fel nem használt villamosenergiát, és cserébe akkor is olcsóbban kaphatnak áramot, amikor nem termel a napelemük.

"3000 megawatt napenergia már működőképes, amit feltáplálnak a jelenlegi hálózati rendszerbe, 2026-ig pedig több mint 5000 megawatt előrejegyzés van. Ezért nem visel el többet a rendszer" - mondta Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szombati kormányinfón.

A napelemes szövetség tüntetést szervez



A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szerint a kormány érvelése egyszerűen nem igaz; eddig hálózati problémák miatt az elutasítási arány csak pár százalékos volt.

A szövetség szerint a kormány ezzel az intézkedésével lényegében eltörli a napelemes piacot. A következő hónapokban rengeteg munkája lesz a tagvállalataiknak - a rezsiváltozás és az eddig államilag támogatott napelemes pályázatok miatt - de utána vége, a cégek vagy profilt váltanak, vagy dolgozóik máshol keresnek munkát.

A szövetség tüntetést szervez a következő hetekben az iparáguk megmentése érdekében.

A kormány korábban azt ígérte, hogy ha megkapja az ország az Európai Uniótól a Helyreállítási alap hitelrészét, akkor azt a villamos-távvezetékrendszer kapacitásainak bővítésére használja fel.