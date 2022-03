Vagyimir Putyin orosz elnök hivatalosan soha nem ismerte el, hogy apa lenne. A legbiztosabbnak az tűnik, hogy Putyinnak volt feleségétől, a korábban légiutaskísérőként dolgozó Ljudmila Skrebnyevától két lánya van, a 36 éves Marija Voroncova és a 35 éves Katyerina Tyihonova - írja az rtl.hu.

A lányok hamis személyazonosságot használtak egyetemi tanulmányaik idején. Marija előbb biológiát, majd orvostudományt hallgatott, Katyerina pedig ázsiai tanulmányok szakon szerzett diplomát. Marija endokrinológus kutatóként dolgozik, holland férjével Moszkvában élnek, egy gyermekük biztosan van.

Katyerina a testvéréhez képest nagyobb lábon él. 2013-ban házasodott össze Kirill Samalov orosz milliárdossal, 2019-es válási papírjaiból derült ki, hogy közös vagyonuk ekkor kétmilliárd dollárra, azaz nagyjából 712 milliárd forintra rúgott.

Katyerina már kimerészkedett a szakmai reflektorfénybe, azonban nem exponálja magát Vlagyimir Putyin lányaként. Tavaly a Moszkvai Egyetem munkatársaként szólalt fel a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

A legidősebb két lány egyike sem szólalt meg az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Valerij Szolovej politológus szerint Putyin első feleségét és két lányukat Szibériában rejtegeti az orosz-ukrán háború miatt, a csúcstechnológiás luxusbunker az Altaj-hegységben található, és nukleáris háború esetén is védelmet nyújt

Putyinnak lehet egy harmadik lánya is, a 18 éves Luiza Krivonogih, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy Instagram-oldalán durván szidalmazni kezdték követői, és felszólították, hogy járjon közben apjánál az ukrajnai háború leállítása érdekében. Hétfőre minden olyan nyomot eltüntettek a közösségi médiából, amely Luiza pazar életviteléről árulkodott - írja az rtl.hu.

A Rozova vezetéknevet is használó Luiza a nyilvános felületen dicsekedett egy méregdrága Monte Carlo-i penthouse lakással, amelyet az anyjával oszt meg. Erről oknyomozó újságírók írtak az offshore-céges Pandora iratok kapcsán: Luiza anyja, Szvetlana Krivonogih egy offshore cégen keresztül lett az uralkodócsaládok és hírességek szomszédságában lévő monacói luxuslakás tulajdonosa. Korábbi orosz lapértesülések szerint az egykor takarítóként dolgozó nő ekkor már évek óta viszonyt folytatott Putyinnal, amit a kilencvenes évek végére, illetve a 2000-es évek elejére datálnak. Krivonogih a lakásért 2003-ban 4,1 millió dollárt fizetett, ma ennek többszörösét érheti. Ekkoriban Krivonogih hatalmas vagyont halmozott fel Oroszországban.

Még ennél is nagyobb titok övezi Putyin és az olimpiai bajnok Alina Kabajeva tornásznő vélt kapcsolatát. A Page Six vezető hírként hozta, hogy Kabajeva és Putyintól született négy gyermeke egy szupertitkos svájci luxusingatlanban várja ki az orosz-ukrán háború végét. A lap forrásai szerint a párnak 7 éves ikerlányai vannak, akik 2015 februárjában születtek a svájci Lugano közelében. A feltételezések szerint két kisfiuk is van.