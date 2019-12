Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Együtt örül Putyin és a győri polip - Borkai ügyvédje pótolhatatlan

Azért kötött pályázat nélkül szerződést a győri egyetem Borkai Zsolt ügyvédjével, mert pótolhatatlan tapasztalattal rendelkezik. A Fidesz győri polgármester-jelöltje pedig együtt örülhet Vlagyimir Putyinnal a judo (cselgáncs) globális fejlődésének.

A győri Széchenyi István Egyetem főigazgatójának külön engedélyével kötött az egyetem - pályáztatás nélkül - megbízási szerződést tavaly áprilisban Rákosfalvy Zoltán ügyvéddel, aki a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt győri polgármester ügyvédje és a a Borkai-féle szexvideókon is látható volt - derül ki a szerződéshez csatolt és Kovács Zsolt főigazgató által aláírt feljegyzésből. Az egyetem akkor hatályos beszerzési szabályzata alapján azonban szükséges lett volna három árajánlatos pályáztatás lefolytatására.

"Olyan szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, amely szükséges a szerződésben foglalt feladatok hatékony és sikeres elvégzéséhez, ezért úgy gondoljuk, hogy a szerződés mással történő megkötése esetén az elérni kívánt cél nem tudna megvalósulni" - olvasható a dokumentumban, hogy miért választották Rákosfalvy Zoltánt pályázat nélkül. A közbeszerzési törvény szerint erre joga volt az egyetemnek. Kovács Zsolt egyetemi főigazgató amúgy a Győr-Moson-Sopron megyei Prima-díj tulajdonosa: magyar tudomány kategóriában Palkovics László innovációs miniszter adta át neki a díjat a novemberi gálaesten. "Bízom abban, hogy a csapattal, amelynek részese lehetek, tovább erősíthetjük a Széchenyi István-brandet" - fogalmazott a kitüntetett. Azt nem tudni, hogy Borkai Zsolt ügyvédje mennyire erősíti a Széchenyi István-brandet, mindenesetre a vele kötött egyetemi szerződést nem bontják fel.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy az ügyvédi megbízási szerződést 2018. április 16-án kötötték meg 24 hónapra, tehát 2020. április 15-ig szól. Mindezért Borkai Zsolt ügyvédjét a dokumentum szerint összesen nettó 38,4 millió forint díjazás illeti meg. Főleg az egyetem fejlesztésével kapcsolatos bírósági, hatósági eljárásokban kellett Rákosfalvy Zoltánnak az egyetemet képviselnie. Ungár Péter LMP-s parlamenti képviselő írásbeli kérdést intézett az ügyben az Emmihez, amelyben arról érdeklődött: összeegyeztethetőnek tartja-e Kásler Miklós miniszter Rákosfalvy Zoltánnak az egyetemmel kapcsolatos szerepvállalását a keresztény kormányzással, illetve arról, hogy nem akarják-e felbontani ezt a szerződést. "A határozott időre szóló megbízási szerződést a hatályos jogszabályok alapján kötötte meg a Széchenyi István Egyetem" - idézte az ugytudjuk.hu Schanda Tamás János államtitkár válaszát.

Ilyen egyetemi fejlesztés pedig bőven akadt mostanában az egyetemen: például nyáron adták át az egyetem felsőoktatási és ipari együttműködési központját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatósági elnökének közreműködésével, 14 milliárd 250 millió forint állami támogatásból. Az épület természetesen a West Hungária Bau (WHB) Kft. és az Euro Generál kivitelezésében valósult meg. A győri önkormányzat közbeszerzéseit sorra megnyerő WHB az ország 29. leggazdagabb emberének, Paár Attilának a tulajdonában van. Ez a cég építette például a Puskás Arénát is.

Fontos az adakozás és a sport



De mi lesz a Borkai-korszak után? A győri választási bizottság 2020. január 26-ra írta ki az időközi polgármester-választást, a Fidesz jelöltje Dézsi Csaba András, aki a helyi Petz Aladár kórház kardiológusa és a 1994 óta a párt önkormányzati képviselője. Az ATV még idén áprilisban készített róla riportot - amúgy csak az nem derült ki belőle, hogy a sikeres orvos egyben a Fidesz politikusa is -, amelyben az is látszik, hogy a Petz Aladár kórházhoz tartozó Szívcentrumot Dézsi Csaba hozta létre, amit az Audi Hungária 10 millió forinttal, a győri önkormányzat 14 millió forinttal, a WHB pedig 4 millió forinttal támogatott.

Kicsi a világ, de mindenképpen érdekes, hogy Dézsi Csaba a Magyar Judo Szövetség általános alelnöke, itt tavaly májusig fejlesztési alelnök volt Paár Attila, a WHB tulajdonosa. Mindketten a sportág szerelmesei. Idén júliusban pedig Marius Vizer, a sportág nemzetközi szövetségének (IJF) elnöke bejelentette: Budapest jól lobbizott, ezért a magyar főváros rendezheti a 2022-es cselgáncs-világbajnokságot is. Erről Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt korábban. A judo (cselgáncs) japán küzdősport egyébként Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik kedvenceként ismert: ő a Nemzetközi Judo Szövetség és az Európai Judo Unió tiszteletbeli elnöke, illetve 2014 óta nyolcdanos mester.

Emlékezetes, hogy 2017-ben Putyin Budapestre is eljött a budapesti cselgáncs-világbajnokságra, akinek kedvéért még Orbán Viktor magyar kormányfő is kilátogatott a Papp László Arénába. Első sportvilágszervezetként pedig a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség áttette nemzetközi székhelyét a svájci Lausanne-ből a magyar fővárosba idén augusztusban, ahol októberben az orosz elnök találkozott is már Marius Vizerrel, az IJF elnökével. "Úgy vélem, a magyar kormánynak és Budapestnek köszönhetően gyönyörű székhellyel rendelkezik az IJF. Attól fogva, hogy megválasztották a szövetség új elnökét, rengeteg pozitív változás történt a cselgáncsban. A dzsúdó globális sportággá vált, a legmagasabb szintre jutott, lehetőségeket teremtve a sportolóknak" - idézte a nemzetközi szövetség honlapja Vlagyimir Putyint.

Tehát

a Fidesz győri polgármester-jelöltje a Petz Aladár kórházban dolgozik és közben 1994 óta helyi képviselő,



a kórházat adományokkal támogatja a Paár Attilához köthető WHB,



az építőipari cég pedig a szabad verseny jegyében sorra nyerte el az Audi megbízásait és győri önkormányzat közbeszerzéseit, például legutóbb a kórházhoz tartozó parkoló építését.



A judo szövetségben pedig együtt ültek az elnökségben, a sportág készül a 2022-es világbajnokságra, amire talán Putyin is ellátogat majd.