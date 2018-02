Sok kedvezményes hitelhez juthatnak a magyar kkv-k

Az Európai Befektetési Alap (EIF) és az Erste Bank Hungary garanciamegállapodásával 67 millió euró értékben juthatnak kedvező finanszírozási forráshoz innovatív magyar kis- és középvállalkozások. Az első, csak Magyarországra szóló InnovFin keretmegállapodás nyomán az Erste Bank Hungary mintegy 350 innovatív kis- és középvállalatnak biztosíthat kedvezőbb feltételekkel hiteleket, illetve lízingmegállapodásokat.

Az InnovFin az Európai Beruházási Bank Csoport (az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap), valamint az Európai Bizottság közös, a Horizon 2020 kutatási keretprogramon belül indított programja, célja az innovatív cégek finanszírozására. A program része a Juncker-tervként emlegetett Európai Beruházási Tervnek.

A terv támogatásait tartalmazó Európai Stratégiai Beruházási Alap, az EFSI két részre tagozódik, az egyik az európai jelentőségű infrastruktúra fejlesztések finanszírozására szolgál, a másik a kis- és középvállalkozásoknak szól. Ez utóbbinak is két része van. Az egyik a COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), amely a versenyképes kis- és közép-vállalkozásokat támogatja. A második pedig az InnovFin, amely az innovatív társaságoknak szól a Horizon 2020 program részeként.

Vállalati szegmensünk örömmel fogadja az új portfóliógaranciát - mondta Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

A kkv-hitelezési piac elmúlt években tapasztalt gyors ütemű növekedését követően idén is arra a számítunk, hogy hitelállományunk a piaci átlagot meghaladó mértékben bővül. A kereslet leginkább a beruházási hiteleknél és a kapcsolódó működőtőke-finanszírozásnál jelentős - tette hozzá Győr Tamás, az Erste Bank Hungary vállalati üzletfejlesztési vezetője.

Fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel