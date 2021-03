Vége a recsegésnek a Kisföldalattin

Jobb hangminőséggel és új hanganyaggal megújult - 25 év után - a Millenniumi Földalatti Vasút hangos utastájékoztató rendszere - jelentette be a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közös közleményben.

Jelentős javulást érzékelhetnek a budapesti M1-es metró, azaz a Kisföldalatti utasai a hangos utastájékoztatásban. Megújultak a szövegek és jelentősen jobb lett a hangok minősége is - írja a BKV.

Több mint 25 éve, az 1995-ös felújítás során szerelték be azokat a hangos utastájékoztató eszközöket a földalatti szerelvényeire, amelyeket most lecseréltek. A régi és elavult berendezéseket egy új, jóval modernebb technika váltotta fel. Ezeket az eszközöket az M3-as metró felújításra kijelölt szerelvényeiből szerelték ki, és tették át a földalatti 23 kocsijába.

A metrókhoz hasonlóan ezentúl a földalattin is Szalóczy Pál egykori tévés és rádiós bemondó hangja hallható. Most már angolul is elhangzanak az utastájékoztató szövegek, amelyeket Rachel Appleby olvas fel.