Csoportos elbocsátást jelentett be a magyar Tesco

Mintegy 30 áruházi dolgozót bocsátott el a Tesco-Global Áruházak Zrt. budaörsi hipermarketjétől, amely szomszédságában az üzletlánc székhelye is található - tudta meg a Napi.hu. A vállalat méretcsökkentéssel indokolta a lépést. Nemrég Győrben egy kisebb üzletet is bezárt a kiskereskedő.

A Magyar Nemzet jóvoltából nagy visszhangot kapott, hogy a Tesco győri irodaközpontjának tb- és bérszámfejtő részlegénél mintegy 40 leépítésre váró dolgozó sztrájkolt, az elbocsátás kedvezőbb feltételeinek kiharcolásáért. Eközben elkerülte a reflektorfényt, hogy januárban a boltlánc budaörsi "zászlóshajó" áruházában körülbelül 30 főnyi dolgozó munkaviszonyát szüntette meg a cég. A Tesco lapunk kérdésére a következőképpen indokolta a lépést:

"A vállalati stratégiával és a megváltozott vásárlói szokásokkal összhangban budaörsi áruházunkat a vásárlási élmény növelése érdekében 2018-ban átalakítottuk, amelyet most követett az áruház méretével összhangban álló és fenntartható működési modell kialakítása. A változás legfőképpen az eladói munkaköröket érintette. A folyamat a szakszervezetekkel való egyeztetés mellett a törvényi előírások betartásával történt. A Tesco gondoskodó munkahelyként felvette a kapcsolatot más kiskereskedelmi cégekkel, hogy a kilépő munkatársak munkakeresését megkönnyítsük. Fontos megemlíteni, hogy a méretcsökkenéssel felszabadult helyekre új bérlők költöztek be, akik ezáltal új munkahelyeket tudtak teremteni" - fogalmaztak a boltlánc sajtóosztályánál.

Nemrég került napvilágra, hogy a MediaMarkt irányítást szerzett kilenc Tesco-áruház elektronikai üzletága felett, ahol az eladótéren belüli (úgynevezett shop-in-shop) megoldással műszaki cikkeket árusító üzletet létesít a Tesco kilenc egységén belül. (Hogy ez végül megvalósulhat-e, arról még vannak kérdőjelek.) A budaörsi áruházban ugyanakkor már korábban történtek fúziók: az elmúlt években a Sportsdirect és a H&M "költözött be" a lánchoz, leszűkítve annak eladóterét. A mostani leépítés ezzel a folyamattal van összefüggésben. Mindemellett a budaörsi bolt élen járt az automatizálásban: az önkiszolgáló kasszákat követően országosan itt jelent meg először 2015-ben a Scan&Shop fizetési megoldás, s később a mobiltelefonos fizetés is lehetővé vált.

Megszűnt egy egység Győrben

A múlt héten lakat került egy Tesco S Market üzletre Győrben - lapunk ezzel kapcsolatban is megkérdezte a Tescót, amely az alábbi választ adta:

"Napról napra egyre magasabb színvonalon szeretnénk kiszolgálni a vásárlók igényeit. Ennek érdekében folyamatosan felülvizsgáljuk áruházaink teljesítményét. Jelen esetben arra a következtetésre jutottunk, hogy az Ipar utca 28. alatt működő expressz üzletünket bezárjuk, a működtetésére felhasznált összeget pedig inkább más áruházainkba fektetjük. Az üzlet 2019. február 23-án zárt be, erről munkatársainkat 2019. január 24-én tájékoztattuk. Nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, ugyanakkor ez lehetővé teszi, hogy Magyarországon azokra a területekre összpontosíthassuk erőforrásainkat, amelyek igazán számítanak a vásárlóinknak és a cégnek egyaránt. Továbbra is várjuk vásárlóinkat a közeli Tesco áruházakban" (vagyis további 8 egységnél Győrött) - írták. Az ugyanakkor nem közölték, hogy a bolt dolgozói milyen kilátás elé néznek.

Az üzletlánc egyébként már tavaly augusztusban is bezárt egy kisebb üzletet, amely Budapest XVIII. kerület, Kisfaludy u. 70. alatt működőt, miközben új üzletet körülbelül három és fél éve nem nyitottak. Ugyanakkor a lánc február közepén jelentette be, hogy 2019-ben további több mint 4 milliárd forintot fordít munkatársai bérfejlesztésére.

A régió más országaiban nagyobbak a bajok

A szlovákiai Tesco-leány februárban jelentette be, hogy teljesen véget vet az éjszakai nyitva tartásnak - ami arra utalt, hogy e lehetőséggel nem tudott vevőket szerezni. Lengyelországban a Tesco a 2019, január 5-ét megelőző 19 hétben 14 üzletét zárta be. Január közepén ennél is drasztikusabb lépésről adtak hírt: újabb 32 bolt bezárásáról döntöttek az ország egész területén - írtuk meg korábban. Európában egyébként a lengyel az egyetlen piac, ahol 2018 utolsó negyedében csökkentek az áruházlánc eladásai.

Hazájában, Nagy-Britanniában a 2018 december 30-át megelőző 12 hétben 0,6 százalékkal tudott bővülni a bolthálózat, ami volumenben igen jelentős. Ám a kép már korántsem rózsás, ha azt nézzük, hogy a brit Aldi és Lidl 10 százalék körüli forgalombővülést produkált ugyanebben az időszakban.