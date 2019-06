Vallott a Tesco a munkaerőhiányról - vannak meglepetések

A legtöbb kiskerlánchoz hasonlóan a Tesco is nyíltan kezeli a fizetéseket, de azt sem titkolják, hogy a bérek az ország különböző pontjain eltérőek. A Pénzcentrum.hu interjút készített a Tesco-Global Zrt. országos hr-vezetőjével, aki azt is elárulta, hogy hol van igazán szükség munkaerőre a nyár folyamán, és milyen módszerekkel kutatják fel a dolgozóikat.

Szigeti Barbara a portálnak elmondta: ha valaki felmegy a Tesco karrieroldalára, minden pozíciónál megtalálhatja az elérhető alapbéreket. Erre jön még rá a műszakpótlékok, túlórák, képzések és a cafeteria is.

A bérek az ország különböző pontjain eltérőek, hiszen a piaci körülmények sem azonosak. Például az autópályák mentén majdnem zéró a munkanélküliség, tehát nincs szabad erőforrás a munkaerőpiacon. Ez a bérezésre is hatással van. Egy kicsit más a helyzet például Somogy, Baranya, Békés, Csongrád megyében, de azért ott is egyre több a gyártóüzem.

Egy balatoni szezonra pedig képtelenek menedzselni az erőforrásigényt anélkül, hogy transzferálják az országban kollégákat. Ez igen népszerű a munkavállalók körében. Idén mintegy 200 embernek biztosítanak nyaralását úgy, hogy a kolléga kéthetes turnusban le tud menni mondjuk Siófokra dolgozni, ahová akár a családja is elkísérheti. Arra is van lehetőség, hogy a Tesco erre az időre felveszi a családtagot is részmunkaidőbe, majd utána együtt nyaralnak. Ilyen esetekben az útiköltséget és a szállást 100 százalékban térítik. Emellett nagyjából 200 gyereknek tudnak nyári tábort biztosítani, szintén teljesen ingyen.

A hr-vezető szerint a nyári időszakban legfőképpen a balatoni szezon miatt plusz 800-1000 fős munkaerőigény merül fel. Ebben benne vannak a szabadságoltatások is, hiszen az augusztusban az emberek 20 százaléka nem dolgozik, őket valahogy pótolni kell. Ami pedig folyamatos kihívás, az a frissáru: a pék, a jó hentes, a jó csemegepultos. Mindig van 200-400 ember, aki ezen a területen vándorol. Az üzletág, amelyben pedig növekedni kíván a Tesco, a házhoz szállítás, ide keresnek egyre több embert. Tavasz óta ez a szolgáltatás elérhető Debrecenben, Pécsett, de vizsgálják az esetleges további bővülés lehetőségét is - idézi a pénzcentrum.hu.

Kihívások a toborzásban

A szakember szerint az online és újsághirdetés ma már kevésbé működik. Azt tapasztalják azonban, hogy még mindig van ereje az áruházi toborzásnak, illetve az ajánlási bónusznak. Az utóbbit mi komoly összeggel támogatják. Közel 50 ezer forintot kapnak a házi fejvadászok, 3, illetve 6 hónap után, ha az áruházba hoznak új embert. Ha viszont a Váci úti szolgáltató központba sikerült embert ajánlani a kollégáknak, akkor a toborzás utáni bónusz megközelíti a 100 ezer forintot.

Az üzletlánc támogatja a flexibilis munkavégzést, ami kifejezetten vonzó munkavállalóik számára. Emellett a Tescóban lehetséges részmunkaidőben is dolgozni. A boltokban több mint 800 megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik.

Évről évre egyre többen vannak azok, akik elmennek nyugdíjba, aztán a cégnél maradnak, és dolgoznak tovább. Szigeti úgy fogalmazott: erőforrásaik 3-10 százaléka ma már a nyugdíjas szövetkezetekből jön. Szívesen dolgoznak velük. De most nyárra szabad utat engedtek a tiniknek is, és már 17 éves kortól jöhetnek a lánchoz dolgozni. Karácsonykor volt egy tesztidőszak, és minden rendben működött, úgyhogy bevállalják ezt nyárra is.

A Fixen fix, rögzített munkaidős programjuk pedig azokhoz szól, aki részmunkaidőben szeretnének dolgozni. Ha valaki csak bizonyos idősávokban ér rá, és ez passzol a Tesco elképzeléseihez is, akkor szívesen biztosítanak neki is lehetőséget. Ami újdonság, hogy ezt mostantól a munkaszerződésben is rögzítik. Azonban nehéz ezt a lehetőséget eljuttatni a munkavállalókig, egészen egyszerűen nem hiszik el, hogy van ilyen. Volt, hogy már majdnem 100 ilyen kollégájuk dolgozott, most 50 körüli a létszám. Pedig ez egy kifejezetten jó lehetőség lenne a kismamáknak, nyugdíjasoknak, egyetemistáknak - figyelmeztetett Szigeti Barbara.