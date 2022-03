Az Európai Bizottság figyelmeztetést küldött az internetes kereső-, közösségi médiaszolgáltatóknak, hogy töröljék az RT - a Kreml által támogatott, korábban Russia Today néven ismert szervezet - és a testvér online médium, a Sputnik News bejegyzéseit a felületeikről. Vagyis lényegében az a kérésük, hogy az EU-n belül ne jelenjen meg sem keresésre, sem a tartalomösszeállító algoritmusok révén egyik médiaszolgáltató tartalma sem - írja a Wall Street Journal egy, az Alphabet tulajdonában lévő Google-nek küldött levélre hivatkozva.

A lépés azt mutatja, hogy az Európai Unió múlt heti szankciói szélesebb körűek, mint ahogy azt egyesek kezdetben gondolták. Az EU azért vezette be a szankciókat, hogy elvágja a Kreml háborús propagandájának minősített, Oroszország ukrajnai inváziója során folytatott tevékenységet.

A Google szóvivője szerint a kormányzati leállítási kérelmek nyilvánosságra hozatala régóta bevett gyakorlat. Az Európai Bizottság szóvivője elmondta, hogy a tilalom a terjesztési csatornától függetlenül érvényes, beleértve az internetszolgáltatókat is. Tehát nem elegendő a korábbi tilalmat teljesíteni, amely a videós tartalmak közzétételét tiltotta.

Az RT francia nyelvű csatorna szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy a szankcióknak "nincs jogi alapja, és sértik a szabad véleménynyilvánítás elvét". A bírósági beadványok szerint az RT France az EU Bíróságához fordult az uniós szankciók ellen.

A múlt heti szankciókra válaszul a távközlési cégek kötelesek voltak eltávolítani az RT tévécsatornát európai tévészolgáltatásaikból, és eddig legalább néhány uniós országban blokkolták az RT és a Szputnyik honlapok elérhetőségét is az internetezők számára.

A Google a médiumok YouTube-videócsatornáit is elérhetetlenné tette Európában, a Meta Platforms által működtetett Facebook, a Twitter és a ByteDance-féle TikTok pedig a múlt héten közölte, hogy Európában korlátozták a csatornákhoz való hozzáférést.

Az Európai Bizottság, az EU végrehajtó szerve által küldött e-mailben leszögezik, hogy a szankciókat elrendelő rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az a keresőmotorokra is kiterjed, mivel azok "megkönnyítik a nyilvánosság hozzáférését az RT és a Szputnyik tartalmához". Azt is írja, hogy a közösségi médiavállalatoknak vagy nem szabad közzétenniük, vagy törölniük kell az RT vagy a Szputnyik tartalmát sugárzó vagy átmásoló magánszemélyek bejegyzéseit.

A csütörtök reggel Európában a Szputnyikra és a Russia Todayre vonatkozó Google-keresések eredményeként többek között a betiltásukról szóló hírcikkek és a Wikipédia-oldalak is előkerültek, de nem voltak linkek a honlapjaikra. Az Egyesült Államokban ugyanerre a lekérdezésre ezek a weboldalak továbbra is az első találatok között voltak. A magyar hatóságok és szolgáltatók is elérhetetlenné tették a Sputnik és az RT műsorait.

