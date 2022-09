Engedni kell a magasabb államadósságot, ha a pénzeket átláthatóbban, jobb beruházásokra fordítják az uniós tagállamok – mondta az Európai Unió éves helyzetértékelő beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az úgy nevezett maastrichti kritériumokat a Covid hatására engedték el az EU-ban, ezek tendenciózus államadósság-csökkenést, és GDP-arányosan mérve 3 százalékos államháztartási hiányt írtak elő. Ez a koronavírus krízisben tarthatatlan volt, és most erre az Ukrajnában zajló háború és az ezzel járó energetikai ellátási bajok is rátesznek egy lapáttal.

Von der Leyen szerint a sokat emlegetett felülvizsgálata a maastrichti kritériumoknak mostanra indokolttá vált, azok az elképzelések októberben nyilvánosságra is kerülnek.

Ez a rugalmasabb költségvetési rendszer elsősorban a tagállamok kis- és középvállalati szektorát kell támogassa, jó, és átlátható beruházásokkal.

Az Európai Bizottság ennek megfelelően kiemelt tételként kezeli a jövőben a korrupciót, illetve annak visszaszorítását a tagállamok körében. Mint beszédében elmondta, ez azért is fontos, mert Ukrajna, Moldova és Georgia majdani csatlakozását, amit az Európai Bizottság támogat, csak úgy lehet tisztességesen biztosítani, hogy az EU saját háza táján is rendet tesz ezekben a kérdésekben.

A klímaváltozás, és a következő generációk számára hátrahagyott viszonyok miatt von der Leyen kezdeményezi az uniós alapszerződés újratárgyalását is.

Próbatétel vár a kontinensre



Próbára fognak minket tenni, mindazok, akik kihasználnának minden feszültséget ami megvan közöttünk, az autokrácia csap össze a demokráciával – mondta von der Leyen.

Ma a bátorságnak van arca, ami maga Ukrajna, és hiszem, hogy a kellő bátorsággal Putyin elbukik, és Európa győzedelmeskedik

Mint felemlítette, 15 évvel ezelőtt a pénzügyi válság esetén még évekig tartott megoldást találni, a Covid alatt már csak hetekig tartott, az ukrán helyzetben viszont azonnal reagált a kontinens.

Európa szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan, fegyverekkel, szankciókkal lélegeztetőgépre tudta tenni az orosz pénzpiaci szektort, menekülnek a cégek, pánikszerűen kell pótalkatrészeket szerezniük a hadiipar működtetéséhez.

Oroszország ipara cafrangokban van.

Von der Leyen megerősítette, az előadásán jelenlevő Olena Zelenszka, Ukrajna first ladyjének is, hogy az EU hosszútávon is elkötelezett Ukrajna mellett. Eddig 19 milliárd euró segélyt biztosított Ukrajnának de továbbra is biztosítja az olyan kulcsfontosságú területeken a támaszt akár évekre előre, mint a lerombolt iskolák újraépítése.

Különadók az energiacégekre

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az alacsony áron energiát termelő cégek árbevételének legyen felső határa, az itthon extraprofitnak hívott pénzmennyiséget pedig az egyre égetőbb válság keretében a leginkább rászorulók támogatására fordítsák a tagállamok.

Az Európai Bizottság igyekszik közben szorgalmazni a leválást az orosz ellátásról, ezért szorosabbra igyekszik venni az energetikai ellátási csatornákat az Egyesült Államokkal, vagy épp Norvégiával

Egyben olyan eddigi rétegszintű szegmensekbe is sokkal jobban rá kell feküdni európai szinten, mint a hidrogén, ami eddig még egy potenciáljához mérten alulhasznált üzemanyagforrás.

A cél az kell legyen, hogy az európai állampolgárok a hasznát élvezhessék ki a megújuló energiaforrások használatának

Von der Leyen sikerként értékelte, hogy megindult az európai chipgyártás előkészítése, miután elfogadhatatlan, hogy praktikusan teljes kitettségben létezik a kontinens egy ellátótól, pont ezen a kulcsfontosságú területen.