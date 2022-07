Az európai földgázárak emelkedtek, mivel a kereskedők figyelmének középpontjában továbbra is az orosz gázszállítás áll, annak ellenére, hogy a szállítások második napja menetrend szerint érkeznek az országba. A Gazprom vezetékes tranzitjánál a kulcsfontosságú Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül csütörtökön újraindultak, és az áramlások várhatóan pénteken is a kapacitás mintegy 40 százalékán maradnak, de ez a piacokat annyira nem nyugtatta meg – számolt be a Bloomberg.

Részben azért sem, mert mindenki a jövő hétre vár: Vlagyimir Putyin elnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a szállítások a kapacitás 20 százalékára csökkenhetnek, ha egy tranzitban elakadt turbina nem érkezik meg időben egy másik turbina helyettesítésére, amely valószínűleg karbantartásra szorul. Másrészt az Európai Unióban már borítékolják, hogy az idén még lesz teljes leállás a gázellátásban. Azzal számolnak, hogy az orosz állami Gazprom vagy az Északi Áramlatot, vagy szélsőséges esetben az összes vezetéket leállítja.

A péntek reggeli árak már tükrözik ezeket az aggodalmakat: a holland fronthavi határidős ügyletek, az európai benchmark, 4,1 százalékkal emelkedtek, és 3,3 százalékkal magasabbak voltak, 160,70 eurónál megawattóránként.

Beüt a rezsicsökkentésnek?

A magyar kormány csütörtökön publikálta a jelentősen korlátozott, újragondolt és szűkített rezsicsökkentési szabályozást. Itt az átlagfogyasztásig kell a fogyasztóknak hatósági árat fizetniük, afelett pedig bevezetik a „lakossági piaci ár” fogalmát az áram és a gáz esetében. Utóbbit az Orbán Viktor vezette kabinet majd negyedévente vizsgálja felül.

A lakossági piaci ár kérdése eleve érdekes, mert Magyarország hosszútávú gázszerződést kötött Oroszországgal és a Gazprommal, amely Moszkva és Budapest állításai szerint 20 százalékkal marad el a spotpiaci áraktól (ahonnan jóval kevesebb gázt vásárol Magyarország). A megoldás valószínűleg abban rejlik, hogy két hónapos átfutással kell megfizetnie a magyar vásárlóknak a piaci földgázárakat. Ha ez a tényleges helyzet, akkor szeptemberben csapódik le majd az árakban a mostani ICE TTF gázpiaci felfutás, ez pedig azt jelenti, hogy majd két hónap múlva emelheti meg a lakossági piaci árat.

Egyelőre megy az Északi Áramlat, de meddig?

A kritikus fontosságú turbinaalkatrész az Északi Áramlathoz a kanadai javítások után a tranzitban akadt el, és csütörtökön még mindig Németországban volt. Az Oroszországból az Európai Unióba tartó legnagyobb gázvezetéken keresztül történő ellátás hetek óta nyomást helyez a gazdaságra és a piacokra. Moszkva újraindította a szállítást, miután csütörtökön véget ért a 10 napos karbantartás, de az európai tisztviselők még mindig nincsenek meggyőződve arról, hogy a kritikus téli hónapok közeledtével a gázellátás kitart majd. Éppen ezért az Európai Bizottság már 15 százalékos fogyasztáscsökkentési tervet kért a tagállamoktól – amelynek az utolsó eleme lehet csak a lakossági felhasználás korlátozása.

Európa a nyár folyamán igyekszik feltölteni gáztárolóit, és a kontinensnek a téli hónapokban a kereslet kielégítéséhez több orosz áramlásra van szüksége. Ha Moszkva továbbra is a gázvezeték kapacitásának 40 százalékát biztosítaná, majd októberben leállítaná az áramlást, Európa valószínűleg valamikor áprilisban kifogyna a földgázból – írja a Deutsche Bank az elemzésében.

A Fitch Ratings szerint pedig még nőtt is a kockázata annak, hogy egy orosz leállás teljesen kiütné az európai energiapiacokat. Az elemzőcég további áremelkedésekre számít a földgáznál.