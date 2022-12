Jelenleg mindkét félnek szüksége van egy kis szünetre a háborúban, ugyanakkor kulcsfontosságú lesz Oroszország következő nagy offenzívája, amely tavasszal várható. Ettől függetlenül úgy tűnik, ha a támadások újból beindulnak, az ukránok jóval felszereltebbek és motiváltabbak, mint az oroszok – jelentette ki Michael Clarke, az exeteri Stratégiai Tudományok Intézetének társigazgatója a BBC kérésére válaszolva.

A szakértő azt is elmondta: Kreminna és Szvatoe környékén az ukrán seregek nagyon közel állnak a nagy áttöréshez, amely 40 mérfölddel visszavetné az orosz erőket a következő természetes védelmi vonalhoz. Közel ahhoz a ponthoz, ahol idén februárban megkezdődött az orosz invázió.

Ugyanakkor Putyin elnök elismerte, hogy az újonnan mozgósított orosz csapatokból már 50 ezren az ukrán fronton harcolnak, és további 250 ezer fő mozgósítására készülnek jövőre

Most tehát úgy tűnik, hogy egy rövid és bizonytalan tűzszünet után sem áll le Oroszország, ahogy Ukrajna sem: mert a két ország vezetői egyértelművé tették, hogy egyikük sem hátrál meg – vonta le a következtetést Michael Clarke.

Ukrajna győz és visszaszerzi elfoglalt területeit

Andrej Piontkovszkij, washingtoni elemző szerint Ukrajna úgy nyeri meg a háborút, hogy legkésőbb 2023 tavaszára helyreállítja területi integritását. Ez amennyiben bekövetkezik, alapvetően két tényező eredménye lesz.

Az egyik az ukrán hadsereg, és összességében az ukrán nép motivációja, bátorsága és hihetetlen elkötelezettsége a haza védelme érdekében, amely példa nélküli a modern történelemben – állítja az amerikai szakértő.

A másik, hogy a megalkuvás politikáját végre meghaladva, amely éveken át jellemezte a nemzetközi közösség Oroszországhoz való hozzáállását, a NATO és a nyugat végre felismerte a történelmi kihívás nagyságát – érvel Andrej Piontkovszkij, akinek az is meggyőződése, hogy az ukrán győzelemnek már csak az ideje kérdéses. Ez mindenekelőtt azon fog múlni, hogy a NATO milyen gyorsan szállítja le sorsfordító új fegyvercsomag-készletét Ukrajnának.

Egyelőre nem látszik a vége

Hiába lesz nehéz és hosszú a tél, az orosz lakosság morálját nagy valószínűség szerint lehetetlen lesz megtörni. Bármi áron, de ki fognak tartani. Éppen ezért arra is csekély az esély, hogy az Oroszország által februárban kirobbantott háború a tárgyalóasztal mellett dőljön el – jelentette ki Barbara Zanchetta a londoni King's College Háborús Tanulmányok Tanszékének kutatója.

A szakértő szerint a katonai konfliktus kimenetét végül az orosz politikai elit fogja eldönteni, vagyis a kulcs Oroszországon belül lesz. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a Nyugat továbbra is kiáll eddigi alapelvei mellett, és nem csak erkölcsileg, anyagilag is támogatja Ukrajnát.

„Sajnos, én egy hosszan elhúzódó politikai, gazdasági, katonai huzavonára számítok, ahol erős akaratok feszülnek egymásnak. Mindez nagy eséllyel még 2023-ban is ki fog tartani” – osztotta meg a jövőre vonatkozó elképzeléseit Barbara Zanchetta.

Az orosz kudarcon túl nincs más lehetőség

Ben Hodges, az Egyesült Államok hadseregének volt parancsnoka kellően lendületesnek és elszántnak tartja az ukrán hadsereget ahhoz, hogy Oroszországgal szemben még 2023-ban megnyerjék a háborút. Már csak azért is, mert az ukrán haderő várhatóan könnyebben megbirkózik majd a téllel, miután téli felszerelés fog érkezni hozzá az Egyesült Királyságból, Kanadából és Németországból.

Januárra Ukrajna egyenesen megkezdheti a hadjárat utolsó szakaszát, vagyis a Krím felszabadítását – vetíti előre Ben Hodges.

Lassú, idegőrlő küzdelemre kell még számítani

Az Oroszország által eddig mozgósítható 300 ezer besorozott katona közül már körülbelül 150 ezer a fronton harcol. Ha valóban a teljes létszámot mozgósítják, pláne a herszoni kivonulás után felszabaduló erőkkel közösen, abból még rendkívül pusztító orosz offenzíva lehet – válaszolt a körkérdésre David Gendelman, Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő.

A szakértő úgy látja, az oroszok a jövőben is folytatják a lassú felőrölés és előrenyomulás stratégiáját, hogy ezzel is próbálják felőrölni az ukrán haderőt. E mellett a stratégiai jelentőségű ukrán energetikai célpontok támadása is az orosz taktika fontos eleme marad, az ukrán hátország megbénítási kísérleteként.