Hatalmas bukás a Szputnyiknak, az oroszoknak sem kell

Az orosz Szputnyik vakcina - amelyből Magyarországon is sokan kaptak - még mindig nem kapta meg az uniós jóváhagyást, ezért sok országba nem lehet vele utazni. Ez zavarja magukat az oroszokat is, így aki teheti máshol adatja be. Horvátországban például tárt karokkal várják az orosz vakcina-turistákat - írja a Total Croatia News.