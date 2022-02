Egy héttel ezelőtt robbant a hír, hogy azok a magyarok, akiket a Szputnyik V vagy pedig a kínai Sinopharm vakcinával oltottak be, és felvettek egy harmadik, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által is elfogadott oltást, szabadon utazhatnak február 1-től az Európai Unió (EU) országaiba, ugyanis teljesnek számít az oltottságuk. Körülbelül 2 millió magyar állampolgárt oltottak be keleti vakcinával.

Ők azonban hiába örültek meg a hírnek, a helyzet az, hogy a tagállamok többsége továbbra is oltatlanként tekint a Sinopharmmal és különös tekintettel a Szputnyik V-vel oltott beutazókra, a saját tagállami hatáskörben hozott szabályok alapján ők számos országba csak negatív PCR-teszttel léphetnek be, esetleg még karantén-kötelezettséget is kockáztatnak. A konzuli szolgálat honlapján legalábbis ezek a jelenleg hatályos információk a beutazásokról.

Ezekbe az országokba utazhat Szputnyikkal és Sinopharmmal

A kétféle vakcina közül a Szputnyik V az, amelyet a legkevésbé fogadnak el a tagállamokban. A 28 uniós ország közül 16-ban nem számít oltottnak az, aki ezt kapta, még akkor sem, ha harmadik oltásként felvett egy, az EMA által elfogadott vakcinát.

Szputnyikkal be lehet utazni Bulgáriába, Ciprusra, Csehországba, Észtországba, Görögországba, Horvátországba, Romániába, Szlovákiába és Szlovéniába, valamint Svédországba, amely minden utazási korlátozást eltörölt február 9-én az uniós állampolgárok számára. Portugáliában alapértelmezésként nem fogadják el a Szputnyikot, se a Sinopharmot, kivéve Madeirán, ahol mindkét keleti vakcina megfelelő. Az Azori-szigeteken viszont már oltatlannak minősülnek a keleti vakcinások.

A Szputnyik után felvett nyugati vakcinát teljes oltottságként Olaszországban akkor fogadják el, ha a harmadik oltás valamilyen m-RNS típusú anyaggal (például Pfizer, Moderna) történt, Spanyolországban bármilyen az EMA által jóváhagyott harmadik oltással megfelelő a két Szputnyik, akár Sinopharmmal is.

A Sinopharm oltással rendelkezők kicsivel jobb helyzetben vannak, mint a szputnyikosok. Mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elismerte az oltást, több uniós tagállam is felvette az elfogadott oltóanyagok közé. A már említettek mellett a kínai vakcinával oltott magyarok, ha megvan a két oltásuk, oltottként utazhatnak be Ausztriába, Dániába, Finnországba, Hollandiába, Írországba, Lettországba, Nagy-Britanniába és Norvégiába is. Ha a kínai oltás mellé felvettek egy harmadik nyugati vakcinát, akkor pedig megnyílik az út Franciaországba és Máltára is.

Ide kell a negyedik oltás

A Szputnyikkal oltottak sok országba viszont csak a negyedik adag vakcina után utazhatna be úgy, mintha meglenne a teljes oltottságuk. Sőt a szomszédos Ausztriába már öt vakcina kell majd nekik, hiszen Ausztria három adag oltást kér, Janssenből két adagot újabban, akinek csak két oltása van, vagy az egydózisúból egy, annak PCR-teszttel is bizonyítania kell, hogy nem fertőz.

Jelenleg Belgium csak uniós oltásokat fogad el, Dániában szintén nem fogadják el a Szputnyikot, ahogy Finnországban sem, és Franciaországban sem, még harmadik nyugati vakcinával felturbózva sem ellentétben a Sinopharmmal.

A hollandok is csak a kínai oltóanyaggal szemben megengedőek az orosz vakcináról szóló igazolás nem ér semmit, Írországban ugyanez a helyzet. Lettország is csak a szputnyikosokkal kekeckedik, ők egy harmadik nyugati vakcinával sem számítanak beoltottnak.

A Magas-Tátrába készülő keleti vakcinások is jobb, ha megállnak a szlovák-lengyel határon, mert a lengyel-magyar barátság a keleti vakcinák elfogadását illetően nem mélyült még el. Lengyelország sem a Sinopharmot, sem a Szputnyikot nem ismeri el, még egy harmadik nyugati vakcinával együtt sem tekinti oltottnak azokat, akik ilyet kaptak.

Litvánia, Luxemburg, Németország szintén sem a Sinopharmot, sem a Szputnyikot nem ismeri el semmilyen formában, és Portugália sem Madeira sziget kivételével. A szputnyikosok számára Nagy-Britannia szintén csak akkor érhető el teljesen oltott státuszúként, ha felvették a negyedik oltást.