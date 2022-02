Magyarországon - szemben az EU többi tagállamával - két keleti vakcinával, a kínai Sinopharmmal és az orosz Szputnyik V.-vel is oltottak. Mivel ezeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem engedélyezte, az Európai Unión belül nem volt szabad utazásra lehetőségük alapból, ahhoz külön kormányközi megállapodásokra volt szükség. Itthon a Sinopharmmal és a Szputnyikkal összesen közel 2 millió főt oltottak be itthon. De az utazási problémák most a többségüknek megoldódnak.

Az a magyar állampolgár, aki egy keleti vakcina után második oltásként európai engedélyezésű oltóanyagot kért, illetve két keleti vakcina után a harmadik emlékeztető oltását már az Európai Unió által elfogadott oltóanyagok egyikéből kapta, azok teljes jogú tulajdonosai lesznek az egységes, uniós covid-igazolványnak – jelentette be Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turizmus bizottságának alelnöke szerdai sajtótájékoztatóján.

Most erre azért van lehetőség, mert az MSZP EP-képviselője hivatalos jogértelmezést kért az Európai Bizottságtól a hatályos szabályokat illetően, amelynek eredményeként előbb írásban, majd egy keddi egyeztetésen személyesen is tájékoztatást kapott a keleti oltások elfogadásáról Didier Reynders igazságügyi biztostól.

„Ez egy sokak által régóta várt hír. Amit ígértem, végigküzdöttem és eredménnyel jártam. Amit a kormány elbaltázott, azt én helyre tettem” – fogalmazott Ujhelyi, emlékeztetve arra, hogy korábban számos alkalommal lobbizott a kormánynál és az európai intézményeknél is a sok százezer magyart érintő probléma megoldása érdekében, de állítása szerint csak az EU-s oldal segítette az ügyben.

Eddig a keleti vakcinával oltott magyarok úgy utazhattak az EU-n belül, ha negatív koronavírus-tesztekkel igazolták, hogy nem betegek, ami költséges volt a számukra. A politikus szerint ez elsősorban azoknak jelentett eddig is komoly nehézséget, akik ingázás, tanulás, munkavállalás miatt rendszeresen kénytelenek átlépni a határt. Ujhelyi felidézte, hogy lobbimunkájának eredményeként már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is nyitottnak mutatkozott a probléma kezelésével kapcsolatban.

Az Európai Bizottság tavaly november 25-én aktualizálta a kapcsolódó jogszabályt és egy fontos, módosított végrehajtási határozatot is fűzött a keretrendszerhez; ennek pontos értelmezését kérte szóban és írásban is az illetékes biztostól. Ujhelyi bejelentése szerint Didier Reynders világossá tette a számára, hogy minden uniós tagállamnak kötelező a korlátozás-, vagyis költséges teszteléstől mentes beutazás feltételeként elfogadni az egy-, vagy két keleti oltóanyagra beadott uniós vakcinákat az érintett magyarok esetében.

„Zöld lámpa fog tehát világítani az ellenőrző applikációkban azoknak, akiknek nemrég a két keleti oltásra még pirosan villogott” – fogalmazott Ujhelyi. Jelezte, ha valakinek ennek ellenére bárkinek korlátozzák a szabad beutazását valahol, arról értesítse a szocialisták EP-képviselőjét, mert az adott tagállam ebben az esetben megsérti a hatályos uniós szabályokat.

Az aktualizált rendszerben egyébként a két oltással rendelkező személyek uniós covid-igazolványa 270 napig érvényes, a harmadik oltást felvett európaiak igazolványa jelen állás szerint korlátlan ideig használható. Az MSZP képviselője örömhírnek nevezte a bejelentést, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU intézményei ezzel csak a határátlépést, a beutazást tették korlátozásmentessé, az adott tagállamok határain belül érvényes egyedi korlátozásokról (étterem, tömegközlekedés, szociális terek használata) mindig tájékozódni kell, azok alól nem ad mentességet az uniós oltási igazolás a keleti vakcinákkal.

Ujhelyi az EP szakbizottságának felelőseként ezzel kapcsolatban azt kérte az Európai Bizottság illetékes biztosától, hogy szorgalmazzák a tagállami kormányoknál a minél egységesebb és a hatályos covid-szabályokhoz illeszkedő protokollok használatát. Az egységes covid-igazolvány rendszerének felülvizsgálata hamarosan az Európai Parlament elé kerül, amelynek során EP-képviselőként további garanciákat fog kérni arra, hogy a kedvező változtatások érvényben is maradjanak.